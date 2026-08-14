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Pelean seis bancos por dar crédito para obras en la capital

El ayuntamiento continúa en etapa de evaluación y análisis de las propuestas, dijo Hernández Fiscal

Por Rolando Morales

Agosto 14, 2026 02:17 p.m.
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Margarita Hernández Fiscal/Foto: Especial

Margarita Hernández Fiscal/Foto: Especial

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      La regidora y presidenta de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Margarita Hernández Fiscal, informó que el proceso para contratar el crédito aprobado por el Cabildo, por hasta 200 millones de pesos destinados a obra pública, continúa en etapa de evaluación y análisis de propuestas por parte de las instituciones financieras interesadas.

      Detalló que la administración municipal invitó a participar a alrededor de nueve bancos, de los cuales, seis acudieron al procedimiento de licitación-concurso. Actualmente, dijo, se revisan las condiciones ofrecidas por cada institución con el objetivo de seleccionar la opción que otorgue mayores beneficios y mejores garantías para el municipio.

      Hernández Fiscal explicó que no existe urgencia para disponer de esos recursos, debido a que varias de las obras contempladas para financiarse con el crédito todavía no han sido licitadas.

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      Señaló que esta situación permite al Ayuntamiento aplazar la contratación definitiva del financiamiento y evitar el pago anticipado de intereses, mientras los recursos permanecen sin utilizarse.

      Respecto al proyecto del paso a desnivel de El Saucito, la regidora indicó que los ajustes en el calendario de ejecución obedecen principalmente a la necesidad de no afectar las actividades de la fiesta patronal de la zona. No obstante, sostuvo que los tiempos administrativos aún permiten concluir la obra antes de que finalice la actual administración municipal.

      Agregó que tanto los recursos obtenidos mediante la subasta de predios municipales como los provenientes del crédito pueden utilizarse en una etapa posterior, ya que no están sujetos a los mismos plazos que los fondos federales del Ramo 33.

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