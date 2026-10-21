Empleados del IMSS denuncian desabasto nacional de medicamentos

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrenta importantes carencias que afectan su funcionamiento y la atención a los derechohabientes. Un grupo de trabajadores sindicalizados ha denunciado que, a dos semanas de exigir un aumento del 10% en su salario tabular y la destitución de su secretario general, Rafael Olivos, diversas unidades médicas presentan problemas críticos en el suministro de medicamentos, insumos y personal.

Israel Sánchez Garrido, camillero y representante sindical del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 2 en Apizaco, Tlaxcala, informó que les han negado varias claves de medicamentos y que algunos de estos han sido dados de baja. En su testimonio, mencionó la escasez de insumos esenciales como anestesia raquídea, además de la falta de equipo electromédico necesario, incluyendo ventiladores y bombas de infusión. Según Sánchez, esta situación impide a los profesionales de la salud actuar adecuadamente en emergencias, lo que añade una carga adicional a su labor.

Por su parte, Karla Ibeth Rojas González, del Hospital General de Subzona y Medicina Familiar número 26 de Baja California Sur, resaltó la insuficiencia de recursos e infraestructura en su unidad. Reportó que carecen de monitoreo adecuado y de equipos para atención de signos vitales, además de enfrentar una sobresaturación de derechohabientes. La escasez de camillas y condiciones adecuadas para proporcionar atención son parte de sus preocupaciones diarias.

Italia López González, enfermera con especializaciones en administración y pediatría, mencionó que el déficit de personal afecta a la mayoría de las unidades del IMSS, lo que repercute en una atención deficiente para la población. Ella enfatizó la necesidad de una mejor infraestructura y recursos humanos para abordar las crecientes demandas de atención médica.

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Daniel Alejandro Rodríguez Borja, enfermero en el hospital general número 18 de Torreón, Coahuila, señaló que el desabasto de medicamentos e insumos es alarmante y afecta incluso los suministros básicos necesarios para la atención de pacientes. Con una plantilla incompleta y falta de equipos adecuados, sus denuncias reflejan un panorama preocupante sobre la atención en el IMSS.

Ernest Marrón Rodríguez, jubilado del Seguro Social, confirmó que el desabasto de medicamentos es un problema persistente que afecta a los derechohabientes e incrementa sus gastos. Este llamado de atención de los trabajadores del IMSS pone de manifiesto las deficiencias del sistema de salud y su impacto en la atención médica otorgada a la población.