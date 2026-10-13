Designan a embajadora de México en Perú

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó a Lydia Antonio de la Garza como embajadora de México en Perú, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en agosto pasado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo del canciller Roberto Velasco, reiteró la disposición del gobierno de México para avanzar en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con la República del Perú, "en beneficio de la prosperidad compartida de ambos pueblos y en favor de la integración de América Latina".

Con licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero, Antonio de la Garza tiene una trayectoria de al menos 25 años en la promoción y defensa de los intereses de México y la protección de los derechos de los connacionales.

Bajo la dirección de Tatiana Clouthier, en el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, del que estuvo como encargada, se desempeñó como ministra del Servicio Exterior Mexicano [directora ejecutiva "B"]. Ahí impulsó las buenas prácticas en movilidad humana, gestión migratoria, protección y asistencia consular.

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