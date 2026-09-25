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Seguirán lloviznas en la zona centro de SLP

Este viernes, la Huasteca potosina llegará a 34 grados

Por Pulso Online

Septiembre 25, 2026 07:15 a.m.
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Seguirán lloviznas en la zona centro de SLP
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) prevé lluvias dispersas y temperaturas calurosas durante la tarde de este viernes 25 de septiembre en San Luis Potosí. La Huasteca registrará la temperatura más alta, con una máxima de 34 grados.

      Para la zona Centro, el pronóstico señala bancos de niebla por la mañana, así como lluvias o lloviznas. La temperatura oscilará entre 15 y 26 grados, con rachas de viento que podrían superar los 40 kilómetros por hora y alcanzar los 50 en zonas serranas.

      En la Huasteca se esperan lluvias y chubascos puntuales a partir de la tarde, después de una mañana con bancos de niebla. La mínima prevista es de 22 grados.

      El Altiplano tendrá lluvias dispersas y temperaturas de 16 a 30 grados. La CEPC anticipa rachas de viento de 40 kilómetros por hora, que podrían llegar a 60 en las sierras. Para la zona Media pronostica lluvias o lloviznas puntuales durante el día, con una mínima de 19 y una máxima de 30 grados.

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      La dependencia informó que mantiene bajo vigilancia al huracán Polo, de categoría 4, por el aporte de humedad que podría generar en el país durante los próximos días. También monitorea al huracán Odalys, de categoría 1, que según su reporte no representa riesgo para México, y zonas del Golfo de Tehuantepec y del Golfo de México con potencial de formación de tormentas.

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