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Más "narcos" caen en Abastos, ahora son cuatro

En las calles Sexta Oriente y el Andador CB, municipales aseguraron a involucrados en la distribución de estupefacientes

Por Redacción

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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Más "narcos" caen en Abastos, ahora son cuatro
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      Con decenas de dosis de drogas, en la Central de Abastos, oficiales de la policía capitalina detuvieron a cuatro presuntos narcomenudistas, uno de ellos identificado como objetivo prioritario.

      De acuerdo con el reporte policial, la intervención se realizó en las calles Sexta Oriente y el Andador CB en la Central de Abastos, donde los agentes municipales encontraron que Humberto "N" de 19 años, quien portaba seis bolsas con hierba seca con características físicas similares a la marihuana, con un peso aproximado de 34.2 gramos. El segundo involucrado, Abel "N" de 25 años, se le localizaron 50 bolsas con la droga conocida como cristal, con un peso aproximado de 24.9 gramos.

      Asimismo, durante las inspecciones preventivas, el tercer involucrado, Marcos "N" de 24 años, se le aseguraron 19 bolsas con droga conocida como "piedra", con un peso aproximado de 5 gramos; mientras que el cuarto detenido, Edwin "N" de 18 años, llevaba 12 bolsas con cocaína, con un peso aproximado de 4.1 gramos.

      Las cuatro personas y los indicios asegurados fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que realizará las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.

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      Con esta intervención y decomiso, la corporación informó que mantiene acciones de inteligencia, prevención y vigilancia en este punto de comercialización, para inhibir la distribución de sustancias ilícitas, como resultado en los últimos meses se han detectado y detenido a un buen número de presuntos "narcomenudistas" en esa zona. 

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