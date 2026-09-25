Más "narcos" caen en Abastos, ahora son cuatro
En las calles Sexta Oriente y el Andador CB, municipales aseguraron a involucrados en la distribución de estupefacientes
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Con decenas de dosis de drogas, en la Central de Abastos, oficiales de la policía capitalina detuvieron a cuatro presuntos narcomenudistas, uno de ellos identificado como objetivo prioritario.
De acuerdo con el reporte policial, la intervención se realizó en las calles Sexta Oriente y el Andador CB en la Central de Abastos, donde los agentes municipales encontraron que Humberto "N" de 19 años, quien portaba seis bolsas con hierba seca con características físicas similares a la marihuana, con un peso aproximado de 34.2 gramos. El segundo involucrado, Abel "N" de 25 años, se le localizaron 50 bolsas con la droga conocida como cristal, con un peso aproximado de 24.9 gramos.
Asimismo, durante las inspecciones preventivas, el tercer involucrado, Marcos "N" de 24 años, se le aseguraron 19 bolsas con droga conocida como "piedra", con un peso aproximado de 5 gramos; mientras que el cuarto detenido, Edwin "N" de 18 años, llevaba 12 bolsas con cocaína, con un peso aproximado de 4.1 gramos.
Las cuatro personas y los indicios asegurados fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que realizará las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Con esta intervención y decomiso, la corporación informó que mantiene acciones de inteligencia, prevención y vigilancia en este punto de comercialización, para inhibir la distribución de sustancias ilícitas, como resultado en los últimos meses se han detectado y detenido a un buen número de presuntos "narcomenudistas" en esa zona.
no te pierdas estas noticias
Video | Chocan por alcance en Salvador Nava
Redacción
Una de las unidades derrapó y quedó arriba del camellón
San Luis Potosí suma dos muertes violentas de mujeres en 24 horas
El Universal
Los casos ocurren en San Nicolás Tolentino y San Ciro de Acosta, con investigaciones activas.
Caen dos por violento robo en gasolinería de Villa de Pozos
Redacción
Investigación policial identificó a los imputados tras ataque armado