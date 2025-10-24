Detecta la ASF daño por 6.9 mdp

Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF), a cargo de David Colmenares, detectó posibles daños al erario por un total de 6 mil 969 millones 924 mil pesos, cometidos por los gobiernos federal, estatales y municipales durante el ejercicio del presupuesto del año 2024.

Lo anterior fue detectado a través de 698 auditorías, en las que se advierten presuntas irregularidades en el uso de recursos por parte del Poder Judicial, las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), del Bienestar (Sebien); de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El documento, que forma parte de la segunda entrega de fiscalizaciones correspondientes a la Cuenta Pública 2024, advierte que, de los 6 mil 969 millones de pesos observados por el máximo órgano fiscalizador del país, se han recuperado mil 146 millones 376 mil 100 pesos, mientras que 5 mil 823 millones 548 mil pesos siguen pendientes por aclarar.

En total, el gobierno federal fue observado por más de 550 millones de pesos, de los cuales, el Poder Judicial contempla un 49% con observaciones por más de 272 millones.

Le sigue la Semarnat con señalamientos por más de 215 millones de pesos, entre otras cosas, por presuntas irregularidades en el Proyecto Ecológico Lago de Texcoco, en el Estado de México, que se construyó en el espacio de lo que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tuvo observaciones por más de 84 millones de pesos, principalmente por irregularidades en la ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería- Jaltocan-AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles), en el Estado de México; en la modernización de la estación de combustibles del Aeropuerto de Cancún, en el estado de Quintana Roo, y en la reubicación de la plaza de cobro número 127, Chichimequillas, y en la modernización del entronque del mismo nombre en el Libramiento Noreste de Querétaro, en la entidad de Querétaro.