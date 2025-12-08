Detienen a 12 miembros del CJNG en Chiapas

Ciudad de México.- El gabinete de seguridad asestó dos golpes contra el crimen organizado. En el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fueron detenidos 12 hombres vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación y en Los Mochis, Sinaloa, incautaron 320 kilos de metanfetamina en costales en un tractocamión acoplado a una caja refrigerada.

En San Cristóbal de las Casas, autoridades federales ubicaron un vehículo en el que viajaban personas con armas de fuego y desplegaron un operativo.

Los uniformados arrestaron a 12 personas, dos de ellas menores de edad, y aseguraron cuatro armas de fuego largas y una corta, cuatro chalecos tácticos, un vehículo, 90 dosis de marihuana, 60 de cristal y dinero en efectivo.

Mientras que en la carretera Internacional México 15, a la altura del kilómetro 49+250, tramo Los Mochis-Navojoa, en el municipio de Ahome, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR detuvieron a un hombre y una mujer que transportaban 320 kilos de metanfetamina en costales.

El gabinete de seguridad señaló que los efectivos le marcaron el alto al conductor de un tractocamión acoplado a una caja refrigerada y tras efectuar una inspección hallaron los costales que contenían la droga.

En esta acción también participaron elementos de la FGR, Defensa, GN, Semar, SSPC y autoridades locales.

El gabinete detalló que, con estas acciones, se evita que miles de dosis lleguen a las calles a manos de los jóvenes. Las instituciones refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para evitar el trasiego de sustancias ilícitas.