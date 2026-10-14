Sembrarán mil 500 millones de árboles durante el sexenio

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que bajo el programa Sembrando Vida se tiene la meta de sembrar mil 500 millones de árboles durante su sexenio.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal garantizó que este programa no se acaba y continuará durante el sexenio, y afirmó que este programa está funcionando "de manera extraordinaria".

"Decirle a todas y todos los Sembradores porque me han llegado mensajes: no se va acabar el programa Sembrando Vida, el programa Sembrando Vida sigue y va a continuar durante todo el sexenio. Además, ya una parte, no como tal, pero está en la Constitución de la República".

La Mandataria federal recordó que este programa fue creado en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador en donde se plantaron mil millones de árboles, cifra que se busca aumentar a mil 500 millones.

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Afirmó que Sembrando Vida es un programa único en el mundo porque brinda bienestar, restauración ecológica, conservación de la biodiversidad, conservación de germoplasma, restauración de territorios y al mismo tiempo recuperación, promoción de la vida comunitaria y regresar a los jóvenes al campo.

"Cuando entramos nosotros lo primero fue verificar que todo lo que se había informado en efecto estaba funcionando de manera extraordinaria, y el plus que le dimos fue incorporada la Secretaría Medio Ambiente y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de tal manera que hay una sinergia con las áreas naturales protegidas y con la comercialización de los productos y la meta es duplicar.

"No solamente se van a mantener cerca de 450 mil sembradores y el objetivo es que los sembradores nos ayuden también a sembrar en los terrenos que están alrededor de donde hoy están sembrando y donde ya se ha restaurado el territorio. Entonces va muy bien. Muchas felicidades a todas las sembradoras y sembradores".

Columba López Gutiérrez, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), destacó que Sembrando Vida es el programa de restauración más importantes del mundo con mil 202 millones de árboles de especies nativas y endémicas plantados entre 2019 y 2025.

En Palacio Nacional, la secretaria indicó que actualmente participan en este programa 414 mil 080 campesinas y campesinos en 24 estados, y que se tiene una superficie apoyada de un millón 035 mil 200 hectáreas.

"Superficie equivalente a siete veces el territorio de la Ciudad de México", resaltó.

Señaló que Sembrando Vida es la estrategia del Gobierno de México, creada en 2019 para atender las causas de la pobreza rural y revertir la causas de la pobreza rural y revertir la degradación ambiental, mediante el establecimiento de sistemas agroforestales.

Recordó que este programa inició en regiones de muy alta marginación en Chiapas, Tabasco, Península de Yucatán, Veracruz y Durango.