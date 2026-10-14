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Aplaza CEGAIP reinicio de servicios de transparencia

La suspensión de la plataforma ocurre en medio del proceso de extinción del organismo

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 14, 2026 11:17 a.m.
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Aplaza CEGAIP reinicio de servicios de transparencia
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      La Plataforma Estatal de Transparencia (PET) en San Luis Potosí acumulará dos semanas fuera de servicio desde el inicio de la interrupción, el pasado 5 de octubre.

      La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) informó que extendió la suspensión hasta el día 19 y volvió a modificar el plazo para que las instituciones publiquen y actualicen la información pública que deben mantener disponible.

      El nuevo acuerdo fija el 26 de octubre como fecha límite para cumplir con estas obligaciones, debido a que durante la suspensión no es posible realizar las operaciones correspondientes en el sistema. El plazo anterior quedó desplazado ante la imposibilidad de utilizar la plataforma.

      La CEGAIP atribuyó la interrupción a trabajos de «actualización y adecuación», pero el documento no precisa cuáles son las fallas o necesidades técnicas que mantienen suspendido el servicio ni por qué los trabajos requieren este periodo adicional.

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      La reanudación está prevista para el 19 de octubre. A partir de esa fecha, los sujetos obligados tendrán una semana para realizar las publicaciones y actualizaciones pendientes antes del nuevo vencimiento establecido por la comisión.

      La suspensión ocurre mientras la CEGAIP atraviesa su proceso de extinción, derivado de la reforma constitucional publicada el 1 de abril de 2026. En paralelo, el organismo ha iniciado ajustes administrativos y laborales como parte de la transición institucional.

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