Vuelca tráiler con alimento para ganado en la Tamuín-San Vicente
La empresa propietaria recuperó el alimento derramado tras el accidente
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TAMUÍN.- El segundo remolque de un tráiler que transportaba alimento para ganado terminó volcado a un costado de la carretera estatal Tamuín-San Vicente.
El accidente ocurrió la noche de este martes, a la altura de la entrada a la comunidad de Tamante, donde, por causas que hasta el momento se desconocen, el remolque de la pesada unidad se volcó y parte de su cargamento quedó esparcido.
A pesar de lo aparatoso del percance, no fue necesario cerrar la carretera, debido a que el contenedor accidentado quedó fuera de los carriles de circulación, permitiendo el paso de vehículos en ambos sentidos.
Trabajadores de la empresa propietaria del transporte acudieron al lugar para recuperar el alimento derramado y realizar las labores de limpieza correspondientes.
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Los Bomberos de Tamuín informaron que no hubo personas heridas y que la circulación vehicular permanecía libre.
Sin embargo, recomendaron a los automovilistas conducir con precaución al pasar por ese tramo, debido a las maniobras que se realizaban a un costado de la carretera.
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