Cae líder de "Los Cromos", facción de CJNG
La detención se logró con apoyo de diversas autoridades federales y estatales en Jalisco y Oaxaca
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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reportó que fue detenido Iván "N", alias "El Cromo", en Guadalajara, Jalisco, identificado como uno de los líderes del grupo criminal "Los Cromos", afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Detalles confirmados
El funcionario detalló que el hombre detenido cuenta con dos órdenes de aprehensión documentadas por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, y con una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020, referida en los registros de inteligencia.
García Harfuch refirió en sus redes sociales que "Los Cromos" es una organización criminal señalada en investigaciones por su presunta participación en el homicidio de una niña de apenas cuatro años, ocurrido en Juchitán, Oaxaca.
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Acciones de la autoridad
Por información que facilitara la captura de "El Cromo", cabecilla de este cártel, se había ofrecido una recompensa ciudadana de hasta dos millones de pesos.
Esta detención da continuidad a las indagatorias que permitieron, el pasado 23 de septiembre, la detención de Miguel Sánchez Altamirano, entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y a otro integrante de esta estructura criminal, según indicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En esta operación también participaron elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía de Oaxaca y otras autoridades de Oaxaca y Jalisco.
El secretario subrayó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum mantienen un trabajo permanente de inteligencia, investigación y coordinación para combatir a los grupos criminales que generan violencia en Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza y la región del Istmo de Tehuantepec.
Apresan al Tanque, operador del CJNG
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