logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KaFei Everywhere with you

Fotogalería

KaFei Everywhere with you

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Cae líder de "Los Cromos", facción de CJNG

La detención se logró con apoyo de diversas autoridades federales y estatales en Jalisco y Oaxaca

Por El Universal

Octubre 14, 2026 09:30 a.m.
A
Cae líder de Los Cromos, facción de CJNG
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reportó que fue detenido Iván "N", alias "El Cromo", en Guadalajara, Jalisco, identificado como uno de los líderes del grupo criminal "Los Cromos", afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

      Detalles confirmados

      El funcionario detalló que el hombre detenido cuenta con dos órdenes de aprehensión documentadas por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, y con una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020, referida en los registros de inteligencia.

      García Harfuch refirió en sus redes sociales que "Los Cromos" es una organización criminal señalada en investigaciones por su presunta participación en el homicidio de una niña de apenas cuatro años, ocurrido en Juchitán, Oaxaca.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Acciones de la autoridad

      Por información que facilitara la captura de "El Cromo", cabecilla de este cártel, se había ofrecido una recompensa ciudadana de hasta dos millones de pesos.

      Esta detención da continuidad a las indagatorias que permitieron, el pasado 23 de septiembre, la detención de Miguel Sánchez Altamirano, entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y a otro integrante de esta estructura criminal, según indicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      En esta operación también participaron elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía de Oaxaca y otras autoridades de Oaxaca y Jalisco.

      El secretario subrayó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum mantienen un trabajo permanente de inteligencia, investigación y coordinación para combatir a los grupos criminales que generan violencia en Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza y la región del Istmo de Tehuantepec.

      LEA TAMBIÉN

      Apresan al Tanque, operador del CJNG

      Iván Cazarín, identificado como operador del CJNG, era hombre cercano a "El Mencho"

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Firma CSP decreto que regula plataformas digitales, ¿Qué dice?
      Firma CSP decreto que regula plataformas digitales, ¿Qué dice?

      Firma CSP decreto que regula plataformas digitales, ¿Qué dice?

      SLP

      El Universal

      Autoridades supervisarán cumplimiento y podrían imponer sanciones si no se retiran contenidos violentos

      Sembrarán mil 500 millones de árboles durante el sexenio
      Sembrarán mil 500 millones de árboles durante el sexenio

      Sembrarán mil 500 millones de árboles durante el sexenio

      SLP

      El Universal

      Actualmente participan más de 414 mil campesinos en 24 estados

      Cae líder de Los Cromos, facción de CJNG
      Cae líder de Los Cromos, facción de CJNG

      Cae líder de "Los Cromos", facción de CJNG

      SLP

      El Universal

      La detención se logró con apoyo de diversas autoridades federales y estatales en Jalisco y Oaxaca

      Diputados aprueban en lo general Ley del ISR 2027
      Diputados aprueban en lo general Ley del ISR 2027

      Diputados aprueban en lo general Ley del ISR 2027

      SLP

      El Universal

      Endurece deducciones y establece retenciones para plataformas como Uber y Airbnb