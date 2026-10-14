Advierte CEPC por más frío a partir del jueves
Para este miércoles se pronostican lluvias puntuales, principalmente en sierras y zona Huasteca
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este día se pronostican lluvias puntuales a partir de la tarde principalmente en sierras y zona Huasteca.
Indicó que se formó una tormenta tropical "Trudy" en el Pacífico, próxima a ser huracán mayor, ubicada al sur de Puerto Escondido, Oaxaca. El pronóstico indica trayectoria paralela a la costa con rumbo a las costas de Colima y Jalisco. El frente frío 2 se localiza sobre Baja California y Sonora.
Se prevé el ingreso de una masa de aire polar el jueves, propiciando para el fin de semana un descenso de temperatura y probabilidad de tormentas.
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