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Seguridad

Detiene a hombre por maltrato animal; rescatan a cinco perros

El sujeto intentó evadir a la policía internándose a un predio de San Miguelito

Por Redacción

Agosto 14, 2026 04:11 p.m.
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Detiene a hombre por maltrato animal; rescatan a cinco perros
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Resumen

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      Desarrollado por SACS IA

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que en el Barrio de San Miguelito, sus agentes detuvieron a un hombre señalado de daños y maltrato animal.

      Un reporte ciudadano alertaba sobre el sujeto alterando el orden público y azuzando a personas con un canino.

      El señalado trató de evitar el contacto policial ingresando a un predio abandonado, al ser alcanzando, se le encontró en posesión de otros cuatro perros más, sujetos con correas, a la intemperie y en condiciones de higiene deficientes.

      El señalado de 36 años fue asegurado y los cinco caninos fueron resguardados y llevados al Centro Integral para el Bienestar Animal para su valoración y atención médica correspondiente.

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