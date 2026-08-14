Detiene a hombre por maltrato animal; rescatan a cinco perros
El sujeto intentó evadir a la policía internándose a un predio de San Miguelito
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que en el Barrio de San Miguelito, sus agentes detuvieron a un hombre señalado de daños y maltrato animal.
Un reporte ciudadano alertaba sobre el sujeto alterando el orden público y azuzando a personas con un canino.
El señalado trató de evitar el contacto policial ingresando a un predio abandonado, al ser alcanzando, se le encontró en posesión de otros cuatro perros más, sujetos con correas, a la intemperie y en condiciones de higiene deficientes.
El señalado de 36 años fue asegurado y los cinco caninos fueron resguardados y llevados al Centro Integral para el Bienestar Animal para su valoración y atención médica correspondiente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ofrecen conversatorio sobre maltrato animal
Actividad como parte de Mis vacaciones en la biblioteca
no te pierdas estas noticias
Detiene a hombre por maltrato animal; rescatan a cinco perros
Redacción
El sujeto intentó evadir a la policía internándose a un predio de San Miguelito
Cae pareja por doble homicidio en Zaragoza
Redacción
Las investigaciones de la PDI permitieron identificar y detener a los presuntos responsables
Capturan en la Fenapo a "El Peri", objetivo de la GCE
Rubén Pacheco
La ubicación se logró a través de las cámaras de reconocimiento facial, explicó la SSPC