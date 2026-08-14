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CNDH acredita violencia obstétrica en hospital de Guerrero

IMSS-Bienestar deberá ofrecer atención psicológica y capacitar a personal tras recomendación de la CNDH

Por El Universal

Agosto 14, 2026 04:15 p.m.
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CNDH acredita violencia obstétrica en hospital de Guerrero
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      El IMSS-Bienestar deberá reparar integralmente el daño a una mujer cuyo bebé murió tras complicaciones durante el parto en el Hospital General de Ometepec, Guerrero, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó deficiencias en la atención médica y falta de especialistas.


      De acuerdo con la Recomendación 26/2026, la paciente acudió al hospital la tarde del 4 de julio de 2025 por dolores relacionados con su embarazo. Personal de Urgencias informó que no contaban con médicos especialistas. Horas después, el bebé nació grave, fue intubado y trasladado al cunero, donde falleció.

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      La CNDH determinó que el hospital no contaba con especialistas en ginecología ni pediatría y que pese a que se activó el código rojo obstétrico, las llamadas realizadas para localizar a médicos no tuvieron una respuesta oportuna.
      La mujer cursaba un embarazo de alto riesgo por diabetes gestacional y un trastorno hipertensivo. La Comisión acreditó que no recibió una vigilancia obstétrica estrecha y sistemática, particularmente ante variaciones en la frecuencia cardiaca fetal, ni fue referida a otro hospital con mayor capacidad de resolución.
      El organismo determinó que las omisiones y deficiencias configuraron violencia obstétrica y vulneraron los derechos de la paciente y su bebé a la protección de la salud, al trato digno, a una vida libre de violencia gineco-obstétrica y a la vida.
      Entre las medidas ordenadas, el IMSS-Bienestar deberá proporcionar atención psicológica y/o tanatológica a las víctimas, colaborar con el Órgano Interno de Control para deslindar responsabilidades y capacitar al personal médico y administrativo del área de Urgencias del hospital en materia de derechos humanos.

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