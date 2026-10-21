Detienen en Puebla al juez Enrique Romero Razo por evasión de reos

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El juez Enrique Romero Razo fue detenido el día de hoy por agentes del Ministerio Público en su vivienda, ubicada en la colonia El Ángel de Puebla. Esta acción se lleva a cabo en el marco de investigaciones por presuntos delitos relacionados con la administración de justicia y evasión de reos.

Según el Registro Nacional de Detenciones, Romero Razo es descrito como una persona de complexión robusta y una altura de 1.70 metros, con tez morena y cabello corto negro. En el momento de su detención, portaba un pantalón de mezclilla, una camisa y zapatos en tonalidades de azul.

En un oficio emitido por el Poder Judicial de Puebla, se instruyó la entrega de la resolución del caso de forma física o electrónica al Agente del Ministerio Público, lo que permitirá cumplimentar la orden de aprehensión y remitir al detenido ante la autoridad judicial en el Centro Penitenciario de Tecamachalco, Puebla. Además, se establece la obligación de informar sobre la fecha, hora y lugar de la detención, así como proporcionar al implicado una copia de los puntos resolutivos relacionados con su caso.

Tras la detención, el Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, Marco Antonio Tenna Lázaro, deberá solicitar la celebración de la audiencia inicial en la que se formalizará la imputación. Romero Razo había anunciado recientemente su intención de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el Consejo de la Judicatura local, argumentando que no se había cumplido con la orden de su reincorporación como juez segundo de lo civil y penal en el distrito judicial de Cholula.

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Es pertinente recordar que Enrique Romero Razo se había visto envuelto en una controversia relacionada con el caso de Manuel Forcelledo Nader, condenado a más de setenta años de prisión por el feminicidio de Karla López Albert. A pesar de esta situación, el juez solicitó una licencia durante el periodo en que se estaba programada una audiencia para revisar las medidas cautelares de Forcelledo Nader.

Durante la ausencia del juez, la secretaria de su juzgado había autorizado una modificación en las medidas cautelares, permitiendo que Forcelledo Nader continuara su proceso desde su casa. Sin embargo, esta modificación no se llevó a cabo y el acusado permanece en prisión.