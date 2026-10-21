Galardonan a policías y funcionarios por su labor de seguridad

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La asociación civil Policías Celestiales otorgó el reconocimiento Seguridad con Valor 2026 a diversos agentes del cuerpo policial y funcionarios, destacando su compromiso con la legalidad y el servicio a la comunidad. La ceremonia tuvo lugar en la Cámara de Diputados el 19 de octubre, donde participaron diputados de diferentes partidos, entre ellos:

Israel Betanzos Cortés y Omar Alejandro García Loria del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

(PRI) Héctor Saúl Téllez Hernández del Partido Acción Nacional (PAN)

(PAN) Edith Carolina Anda González de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En el evento también estuvieron presentes la representante de la Embajada de Israel en México, Dahlia Neumann, junto con el Comisionado nacional y fundador de la organización, Leonel Alfredo Guillermo Prieto Chávez, y su Comisionado general, Misael Quijano Escamilla. Durante su intervención, Prieto Chávez enfatizó que, a lo largo de los años, se ha capacitado a los integrantes de las fuerzas de seguridad, aunque raramente se consideran las circunstancias personales de estos profesionales. "Poca gente se da cuenta de que debajo de un uniforme hay un corazón que se sacrifica por los demás", afirmó.

Por su parte, Betanzos Cortés subrayó la importancia de reconocer la dedicación y el esfuerzo de los funcionarios, destacando que el galardón busca motivarlos en su labor. Neumann, en su discurso, agradeció la consideración de Israel como modelo de seguridad, enfatizando que la labor de los agentes a menudo implica riesgos a su propia vida en beneficio de la comunidad. Asimismo, destacó la importancia de la cooperación entre Israel y México para fortalecer la seguridad en ambos países.

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La ceremonia continuó con la entrega de premios en diversas categorías, incluyendo:

Oficiales condecorados

Policía del Año

Ciudadano del Año.

Martha Alejandra Chávez Camarena, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México, fue reconocida como Funcionaria del Año. También se distinguieron a varios alcaldes, como Giovani Gutiérrez Aguilar de Coyoacán y Mauricio Tabe Echartea de Miguel Hidalgo, entre otros.

Adicionalmente, Prieto Chávez destacó el papel del periodismo en el país, reconociendo a Carlos Tizoc Mondragón Barrón como Periodista del Año. La Embajada de Israel en México fue homenajeada como Sede Diplomática Amiga del Año. En su mensaje final, Prieto Chávez agradeció a los galardonados, afirmando que el reconocimiento simboliza la valoración de su honestidad, integridad y valentía, e instó a todos a demostrar su capacidad en el ejercicio de sus funciones.

La asociación civil Policías Celestiales, presente en México, cuenta con más de 22,000 integrantes que actúan en los tres niveles de gobierno, dedicándose a la capacitación de funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad en temas como la lucha contra la corrupción y la intervención comunitaria.