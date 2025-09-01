Detienen a militar por abuso de niña

Cozumel, QR.- Un militar identificado como Jairo “N”, fue detenido la noche del sábado por su probable responsabilidad en el abuso sexual en contra de una menor de nueve años, informó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Esto luego de que la menor de 9 años fue encontrada con raspones, otras lesiones y en estado de shock, por ciudadanos en la entrada de la Guarnición Militar, en Cozumel.

Los testigos explicaron que la menor les contó que un militar la forzó a ingresar a una vivienda de la zona habitacional en donde presuntamente había al menos otras dos niñas.

Ahí intentó forzarla sexualmente, pero ella se resistió, lo cual provocó que Jairo “N” la llevase a bordo de una motocicleta a la entrada de la Guarnición, en donde la arrojó sobre una rampa que da a la calle.

Al respecto, la fiscalía indicó que se realizan estudios médicos a la víctima de identidad reservada, para determinar el tipo de agravio cometido y que instituciones como el DIF y el Grupo Especializado en Atención a Víctimas de Violencia dan seguimiento y atención a la menor.

Por este caso, ciudadanos molestos vandalizaron el recinto habitacional de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y saquearon una tienda de la Guarnición Militar.

Por su parte, el general Brigadier, Armando Toscano Yañez, pidió respeto para la institución y, tratando de hacerse oír entre gritos y reclamos, declaró públicamente que se había iniciado una investigación, que las cámaras de videovigilancia de la guarnición estaban a disposición de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) para ubicar al probable responsable “en el caso de haberlo”, y que los padres de la niña podrían revisar el material para identificarlo.