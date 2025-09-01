logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN CELEBRACIÓN!

Fotogalería

¡GRAN CELEBRACIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

En Guerrero la pobreza no cede

Huracanes, violencia, falta de trabajo, tienen sumidos a los habitantes en difíciles condiciones

Por El Universal

Septiembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
En Guerrero la pobreza no cede

Chilpancingo, Gro.- En Guerrero la pobreza la viven a diario miles de personas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en esta entidad 80 mil 700 personas dejaron de ser pobres. Sin embargo, activistas, investigadores y campesinos conocen una realidad diferente.

El informe del Inegi destaca que el principal indicador con el que determinaron la reducción de la pobreza es el salario. Durante los últimos seis años el salario mínimo pasó de 88.36 pesos a 248.93 pesos. En la Montaña esta variable no aplica: ahí no hay trabajo, menos salario.

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, señala que el estudio del Inegi sobre pobreza refleja la macroeconomía del país y no se enfoca en las comunidades.

En la Montaña, dice, las condiciones de pobreza siguen intactas como hace décadas. Los pueblos siguen sin caminos, sin centros de salud, sin médicos ni enfermeras, mucho menos con medicamentos. Con escuelas precarias, sin servicios de agua potable ni internet. Pueblos completos están en un profundo rezago. Todo eso dificulta la vida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, acceder a los servicios de salud es imposible, no hay ninguna posibilidad de que puedan ser atendidos en el sector público; en cambio, las farmacias privadas están haciendo un gran negocio: ofrecen consultas gratis a cambio que les compren el medicamento.

¿Trabajo? El defensor es contundente: nadie tiene, todos se contratan de peones por dos o tres días, pero el que contrata tampoco puede pagar el salario mínimo: "En la Montaña se pagan 150, 180, máximo 200 pesos por jornada".

En Guerrero, las tormentas y huracanes han sido implacables. “Ingrid”, “Manuel”, “Otis” y “John” dañaron miles de viviendas, pero también infraestructura pública que en muchos casos no ha sido reparada.

El impacto que sigue más vivo para los guerrerenses es el de “Otis”, un huracán categoría 5 que destrozó por completo a Acapulco, la principal ciudad por su economía y número de habitantes. 

La segunda ausencia en los resultados del Inegi, indica García Jiménez, es la violencia e inseguridad. Afirma que los grupos criminales han tomado el control de territorios donde imponen precios y distribución de productos de la canasta básica, además de la extorsión que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos: “Hay un tipo de arancel criminal, el Inegi no registra que el crimen cobra dos pesos más por kilo de tortilla”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lamentan muerte de Arnoldo Kraus
Lamentan muerte de Arnoldo Kraus

Lamentan muerte de Arnoldo Kraus

SLP

El Universal

Suprema Corte abre etapa
Suprema Corte abre etapa

Suprema Corte abre etapa

SLP

El Universal

Todo está listo para la toma de protesta del Poder Judicial

Pío López Obrador pide “justicia”
Pío López Obrador pide “justicia”

Pío López Obrador pide “justicia”

SLP

El Universal

En Guerrero la pobreza no cede
En Guerrero la pobreza no cede

En Guerrero la pobreza no cede

SLP

El Universal

Huracanes, violencia, falta de trabajo, tienen sumidos a los habitantes en difíciles condiciones