Dialoga CSP con los pueblos indígenas

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo un diálogo con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en el marco del Día de la Pluriculturalidad este 12 de octubre.

Sheinbaum Pardo reconoció que no se pudo entregar al Congreso la Ley General de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y ofreció llevar a la Constitución el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).

"Cuando llegamos nosotros, pues primero hay que hacer una Ley General, pero si se reconoce en el segundo constitucional que tiene que haber consulta indígena, pues ni modo que la Ley General no surja de los pueblos y de la consulta. Teníamos la idea de que a lo mejor El 12 de octubre, hoy se podía entregar al Congreso", dijo.

Indicó que "todavía hay temas que es importante que se sigan consultando": "Entonces, por eso, ustedes llevan la mano, llevan la palabra, llevan la decisión y hasta que ustedes no nos digan ´ya está´, entonces no la presentamos al Congreso de la Unión".

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Al asegurar que antes "solo se le abría la puerta a algunos" de Palacio Nacional y Los Pinos, la Mandataria federal criticó que por muchos años, el 12 de octubre se conmemoraba como "Día de la Raza", pero ahora es el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.