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Nacional

Diputado de Tamaulipas propone blindar municipios con videovigilancia

La iniciativa responde a recientes bloqueos y quema de vehículos que superan capacidades de respuesta

Por El Universal

Octubre 30, 2026 05:38 p.m.
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Diputado de Tamaulipas propone blindar municipios con videovigilancia
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      Un blindaje mediante la instalación de estaciones seguras urbanas y la expansión del sistema de videovigilancia C5 deben tener los municipios del país para garantizar la seguridad, aseguró el diputado local del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, Gerardo Peña Flores.


      El coordinador del grupo parlamentario del PAN advirtió que los recientes bloqueos carreteros y la quema de vehículos evidencian un rebase de las capacidades de respuesta actuales.

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      Peña Flores destacó las iniciativas de su partido para cercar las zonas urbanas con anillos de seguridad tecnológica y presencia policial permanente.
      Esta estrategia busca garantizar que las fuerzas de seguridad superen en número, despliegue y capacidad operativa a los grupos generadores de violencia.
      De esta forma, dijo, se logrará inhibir y neutralizar de inmediato las tácticas de parálisis urbana e incendios provocados por delincuentes.
      El diputado indicó que la infraestructura tecnológica será insuficiente sin voluntad política y acciones contundentes por parte de las instituciones estatales y federales.
      El legislador aseguró que el fortalecimiento anual del C5 y el despliegue de estaciones seguras estratégicas dentro de los municipios deben ser el eje central para anticipar, y no solo reaccionar, a los episodios de violencia en la entidad.

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