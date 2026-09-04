Reporta el SNTE falta de maestros en primarias
La Sección 52 tiene identificados 15 casos en planteles y solicitó a las autoridades educativas atender la carencia
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Al inicio del ciclo escolar 2026-2027, escuelas del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) mantienen grupos sin docentes, principalmente en el nivel primaria.
La Sección 52 del SNTE tiene identificados alrededor de 15 casos y ya solicitó a las autoridades educativas atenderlos.
La secretaria general de la organización sindical, Bibiana Guerrero Milán, informó que las ausencias se han detectado durante la primera semana de clases y que los casos corresponden a planteles ubicados tanto en la zona centro como en municipios de la Huasteca, entre ellos Xilitla.
La dirigente sindical explicó que el sindicato mantiene comunicación con las autoridades para revisar los movimientos de personal y cubrir los grupos que todavía no cuentan con maestro, particularmente en educación primaria.
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Guerrero Milán señaló que la falta de docentes ha generado manifestaciones de madres y padres de familia en algunas escuelas, por lo que reiteró el llamado al SEER para atender los reportes y completar las plantillas de los planteles afectados.
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