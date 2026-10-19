"Disfrazarnos de zombi, una tradición"
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Ciudad de México.- La Marcha Zombie, que tomó las calles de la Ciudad de México en domingo y no en sábado como era la costumbre, convocó a miles de familias para ir calentando los festejos por el Día de Muertos.
Desde la tarde, niños y papás, así como grupos de amigos se dieron cita en el Monumento a la Revolución para de ahí marchar hacia el primer cuadro de la ciudad capital.
Con disfraces de charros, personajes de caricaturas, videojuegos, series y películas temáticos de zombies, los asistentes desfilaron por avenida Juárez mientras espectadores grababan, tomaban fotografías y celebraban su paso.
Dana y Zoé, dos amigas que acudieron disfrazadas de colegialas y porristas zombie, comentaron que tardaron alrededor de tres horas en maquillarse y preparar sus vestuarios para esta edición.
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"Está padrísimo, la gente nos toma muchas fotos y uno lo disfruta mucho", dijo Dana.
Por su parte, Karla, Paola y su novio Érick acudieron disfrazados de Alicia zombie y conejo blanco zombie, mientras que Héctor, padre de Karla, asistió caracterizado como hombre lobo.
La familia relató que lleva cuatro años participando en la marcha, pues disfruta disfrazarse y compartir esta experiencia con otras personas.
"Es ya una tradición, el disfrazarnos de zombies nos genera un vínculo especial", comentó Karla.
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