Gala Montes abandona LCDLFM a dos días de su ingreso

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Gala Montes tuvo la participación más corta de esta y todas las temporadas de "La casa de los famosos México"; y es que, a tan solo dos días de haber ingresado al reality, acaba de abandonar la competencia.

Salida voluntaria de Gala Montes en La casa de los famosos México

Hace tan solo unos minutos, y a través de las redes sociales, la producción del programa informó que la actriz, por decisión propia, quedó fuera de la competencia, aunque los detalles no se revelaron.

"Informamos a nuestros seguidores que Gala Montes decidió voluntariamente salir de 'La casa de los famosos México' y con ello terminar su participación", se lee en un breve comunicado.

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Montes, quien también formó parte de la segunda temporada, entró al programa este pasado domingo, a tan solo unos minutos de que Flor Vigna fuera eliminada de la competencia.

Sin embargo, no obtuvo la respuesta esperada ni por parte de los habitantes ni del público. Y es que, comenzaron a circular mensajes de preocupación, reclamos y hasta peticiones para que la sacaran, ya que muchos aseguraban no se veía mentalmente estable para soportar la presión y el encierro.

Reacciones familiares y críticas a la producción

Crista Montes, madre de la villana de telenovelas, también se pronunció y reprobó el hecho de que privilegiaran el rating antes que la salud de los participantes.

"Una producción también tiene la responsabilidad de cuidar a sus artistas. No todo debe convertirse en espectáculo: ni Gala ni ninguna persona debería ser exhibida cuando su integridad y dignidad pueden estar en riesgo. Antes que el rating debe estar la humanidad", dijo.

Como parte de la segunda entrega del reality, Gala llegó hasta a la final; incluso, ganó el tercer lugar; aunque también destapó algunos problemas como depresión y ansiedad.

Por ahora se desconoce los motivos que llevaron a la intérprete de "Corazón de oro" a tomar la decisión, así como lo que pasará con la competencia.