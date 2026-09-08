logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Michoacán compra 10 mil guitarras de Paracho para secundarias

La compra involucra a 15 fábricas y beneficia a más de 400 familias artesanas en Paracho.

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 05:13 p.m.
A
Michoacán compra 10 mil guitarras de Paracho para secundarias
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      PARACHO, Mich., septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- El Gobierno de Michoacán destinó 10 millones de pesos para adquirir 10 mil guitarras elaboradas por artesanos de Paracho, las cuales serán distribuidas entre escuelas secundarias públicas de la entidad.

      Programa "México Canta y Michoacán Toca" impulsa la educación musical

      La entrega forma parte del programa "México Canta y Michoacán Toca con Guitarras de Paracho", cuyo objetivo es acercar la formación musical a los estudiantes y, al mismo tiempo, fortalecer la economía de las familias dedicadas a la elaboración artesanal de estos instrumentos.

      Beneficios para estudiantes, docentes y economía local

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Del total de guitarras, 9 mil 500 serán para estudiantes y 500 para docentes de educación artística, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Moren) durante el acto de entrega.

      De acuerdo con el mandatario estatal, el programa beneficiará a 180 mil estudiantes de 613 escuelas de Michoacán.

      La adquisición de los instrumentos también representa un impulso para la economía de Paracho, ya que participaron 15 fábricas artesanales dedicadas a la elaboración de guitarras, con un beneficio directo para más de 400 familias.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Michoacán compra 10 mil guitarras de Paracho para secundarias
      Michoacán compra 10 mil guitarras de Paracho para secundarias

      Michoacán compra 10 mil guitarras de Paracho para secundarias

      SLP

      El Universal

      La compra involucra a 15 fábricas y beneficia a más de 400 familias artesanas en Paracho.

      Tlaxcala busca ser la Ciudad Americana del Deporte 2027
      Tlaxcala busca ser la Ciudad Americana del Deporte 2027

      Tlaxcala busca ser la Ciudad Americana del Deporte 2027

      SLP

      El Universal

      La candidatura busca consolidar a Tlaxcala como referente internacional y motor de desarrollo social y económico.

      Detienen a 31 generadores de violencia en Hidalgo: informe oficial
      Detienen a 31 generadores de violencia en Hidalgo: informe oficial

      Detienen a 31 generadores de violencia en Hidalgo: informe oficial

      SLP

      El Universal

      Las autoridades aseguraron mercancía robada y dispositivos para inhibir señales en operativos contra el robo de carga.

      Ronald Johnson se reúne con el rector de la UNAM
      Ronald Johnson se reúne con el rector de la UNAM

      Ronald Johnson se reúne con el rector de la UNAM

      SLP

      El Universal

      Johnson destacó el talento estudiantil y la importancia de la cooperación bilateral en educación.