Michoacán compra 10 mil guitarras de Paracho para secundarias
La compra involucra a 15 fábricas y beneficia a más de 400 familias artesanas en Paracho.
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PARACHO, Mich., septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- El Gobierno de Michoacán destinó 10 millones de pesos para adquirir 10 mil guitarras elaboradas por artesanos de Paracho, las cuales serán distribuidas entre escuelas secundarias públicas de la entidad.
Programa "México Canta y Michoacán Toca" impulsa la educación musical
La entrega forma parte del programa "México Canta y Michoacán Toca con Guitarras de Paracho", cuyo objetivo es acercar la formación musical a los estudiantes y, al mismo tiempo, fortalecer la economía de las familias dedicadas a la elaboración artesanal de estos instrumentos.
Beneficios para estudiantes, docentes y economía local
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Del total de guitarras, 9 mil 500 serán para estudiantes y 500 para docentes de educación artística, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Moren) durante el acto de entrega.
De acuerdo con el mandatario estatal, el programa beneficiará a 180 mil estudiantes de 613 escuelas de Michoacán.
La adquisición de los instrumentos también representa un impulso para la economía de Paracho, ya que participaron 15 fábricas artesanales dedicadas a la elaboración de guitarras, con un beneficio directo para más de 400 familias.
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