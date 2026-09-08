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Vinculan a proceso a Azlán "N", influencer en Hermosillo

El proceso contra Azlán N incluye prisión preventiva y una investigación complementaria de tres meses.

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 04:59 p.m.
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Vinculan a proceso a Azlán N, influencer en Hermosillo
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       La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que obtuvo la vinculación a proceso de Azlán "N", autodenominado "influencer", por su probable responsabilidad en los delitos de violación equiparada agravada y corrupción de menores, en agravio de una adolescente de 13 años de identidad reservada, en Hermosillo.


      Durante la audiencia inicial, celebrada tras la ejecución de una orden de aprehensión por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), el Ministerio Público formuló imputación, presentó los datos de prueba y logró que el Juez impusiera prisión preventiva justificada, además de tres meses para la investigación complementaria.

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      De acuerdo con las investigaciones, con perspectiva de niñez y género, los hechos ocurrieron entre la noche del pasado 21 de febrero y la madrugada del 22, cuando el imputado facilitó bebidas alcohólicas a la adolescente durante un evento musical en la colonia Palo Verde y posteriormente, aprovechándose de la relación de confianza y de las condiciones en las que se encontraba la víctima, cometió actos de naturaleza sexual en un domicilio de la colonia El Ranchito.
      Azlán "N" fue capturado por la AMIC en el contexto de las investigaciones relacionadas con el espectáculo programado en el Centro de Usos Múltiples (CUM), escenario donde el pasado 28 de agosto se registraron daños por incendio en el ring y otros actos violentos.
      De igual forma, las investigaciones permitieron establecer que Azlán "N" realizaba y difundía videos mediante los cuales promovía productos ilegales, entre ellos drogas, conducta que constituye una línea de investigación adicional por posible apología del delito y que ya fue judicializada.
      Por estos hechos, deberá responder ante la autoridad judicial en el procedimiento correspondiente, el cual continuará conforme a derecho, indicó la Fiscalía de Sonora.
      Además, en una causa distinta, Azlán "N" fue vinculado a proceso por delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo por posesión de marihuana.
      En este procedimiento también se le impuso prisión preventiva justificada y un mes para el cierre de la investigación complementaria.
      La FGJE comunicó que mantendrá una actuación firme frente a delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes, así como contra conductas relacionadas con el narcomenudeo, fortaleciendo las investigaciones para llevar ante los tribunales a quienes vulneren la integridad de menores o participen en actividades que afecten la seguridad de la comunidad.

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