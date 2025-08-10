Ejército se blinda a minas del narco

Ciudad de México.- Ante la colocación de minas terrestres por parte de grupos criminales, el Ejército se blinda y alista la compra de cerca de 100 detectores de este tipo de explosivos.

En mayo pasado, ocho militares fallecieron luego del estallido de un artefacto explosivo artesanal en los límites entre los estados de Michoacán y Jalisco.

Por medio de la licitación IA- 07-110-007000999-T-543-2025, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) busca adquirir 46 detectores de minas explosivas, así como otros 46 para localizar metales. La apertura de propuestas de empresas interesadas será el próximo 15 de agosto y el fallo de la licitación será el 4 de septiembre.

La Dirección General de Materiales de Guerra de la Sedena indica que los localizadores de minas deben de tener una longitud máxima de detector de 1150/1590 mm; un peso máximo de 3.1 kilogramos para facilitar la portabilidad; deben ser resistente al agua e impermeable hasta dos metros durante aproximadamente 24 horas o superior para operaciones en condiciones adversas.

En el Anexo de la licitación también se detalla que los detectores deberán estar hechos de acero de alta resistencia, así como tener la fortaleza suficiente para soportar impactos y condiciones extremas sin deformarse.

En junio pasado, luego de la muerte de ocho militares por la explosión de una mina artesanal en el municipio de Los Reyes, Michoacán, un juez federal consideró que el “Estado mexicano se está viendo superado” por los artefactos explosivos sembrados por el crimen organizado.