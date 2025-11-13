El Cromo, tras crímenes en Juchitán

Juchitán de Zaragoza, Oax.- Los homicidios de Noelia Daylen, de cuatro años, y tres personas más en el municipio de Juchitán estarían relacionados con una disputa entre grupos criminales locales vinculada a una célula conocida como El Cromo, informó el fiscal de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla.

Explicó que, de acuerdo con los avances de la investigación, el triple homicidio del lunes 10 y la posterior localización del cuerpo sin vida de la menor se enmarcan en una confrontación interna entre grupos delictivos dedicados a la extorsión en la región del Istmo de Tehuantepec.

“Sabemos que en el caso de las tres muertes primeras todo apunta, en términos de nuestra investigación, a que quienes desarrollaron esta actividad ilícita es un grupo criminal de la región, particularmente identificado con un objetivo prioritario generador de violencia llamado El Cromo, y que tendría que ver con una disputa al interior del mismo grupo”, detalló el fiscal.

Por su parte, la Fiscalía de Oaxaca informó sobre la captura de tres mujeres como presuntas responsables del secuestro y asesinato de la menor de cuatro años. Las detenidas fueron identificadas como R. E. B. N., originaria del Estado de México, y M. G. S. P. y R. I. P. G., ambas de Chiapas.

