El INE está de pie, dicen trabajadores

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Ciudad de México.- Ante los escándalos de corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), trabajadores, que pidieron el anonimato por temor a represalias, lamentaron la situación que atraviesa la institución y expresaron su decepción a nivel personal y profesional por los cuestionamientos bajo los que se encuentra el organismo, y llamaron a que con la nueva gestión se rectifique el camino.

En entrevista con El Universal, una de las trabajadoras afirmó que "definitivamente hay un descontento, un desánimo, una preocupación constante y colectiva de que entre tanto cambio mantengamos nuestro empleo, de qué es lo que va a pasar, porque claramente nunca se había presentado una situación parecida a esta".

En ese sentido, advirtió sobre las repercusiones en el Proceso Electoral Federal de 2027 por la pérdida de la credibilidad ciudadana y la reputación institucional, "porque hay un problema de confianza gravísimo y nos da preocupación cómo le vamos a hacer como institución, como funcionariado, para volver a decirle a la ciudadanía que crean en el INE. Que el INE no es la Presidencia del Consejo, sino un grupo de personas, de funcionarias y funcionarios que todos los días hacen lo que tienen que hacer y bien hecho".

"El INE sigue de pie y estará de pie, porque lo hacemos las personas que trabajamos y que tenemos esta convicción y esta camiseta bien puesta que nos va a permitir defenderlo hasta el final. Esto sólo es un bache y nos vamos a levantar como institución a pesar de quien sea", concluyó.

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Otro de los colaboradores del INE acusó que "estamos sorprendidos, nunca nos imaginamos que la institución enfrentaría una situación así, menos desde la cúpula, desde quien tiene la responsabilidad política, histórica y administrativa de conducir la institución. Nos han sumido en una gran crisis de confianza y credibilidad.

"Es un golpazo brutal. Con todo lo que nos está pasando prefiero quitarme el logo de mi camisa, porque no es para menos. Lo que está percibiendo la gente es que el INE se ha vuelto una institución mal manejada y la institución no depende de una sola persona o un grupo en el Consejo General, está mucho más allá de eso", indicó.