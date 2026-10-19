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El tren al AIFA es el blanco de robos

A casi seis meses de entrar en operación, le han robado material híbrido de su sistema

Por El Universal

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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El tren al AIFA es el blanco de robos
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      Zumpango, Méx.- A casi seis meses de que entró en operación, el Tren Felipe Ángeles ha registrado robo de cable en cinco ocasiones, que equivale a 265 metros. Se trata de material híbrido para sistema de tierra y de aluminio; además, se han presentado 10 incidentes donde se ha suspendido el servicio.

      De acuerdo con información del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), obtenida vía transparencia por El Universal, los robos de cable han ocurrido entre el 2 de mayo y el 11 de junio del presente año.

      En el documento, que está firmado por un funcionario del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que depende de Banobras y opera el medio de transporte férreo, el primero fue el 2 de mayo, cuando detectaron el robo de 100 metros de cable híbrido Cu AWG (21.154 mm2) + seis hilos de FO OM4, hecho registrado en el tramo descrito como PK 26+340 Vía 4.

      Otros 20 metros de ese mismo tipo de cable fueron sustraídos el 3 de mayo en el tramo PK 27+120 Vía 4; y 100 metros más el 4 de mayo en el tramo PK 23+380 Vía 3.

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      Mientras que el 12 de mayo se reportó el robo de 30 metros de cable para sistema de tierra, latiguillos de balizas, en el tramo PK 22+020 Vía 3.

      Y el 11 de junio robaron 15 metros de cable de aluminio galvanizado sección 70 mm2, en el tramo PK 23+701 Vía 3.

      El Tren Felipe Ángeles, que va de Buenavista a la terminal aérea, fue puesto en operación el pasado 26 de abril y se preveía que el tiempo de recorrido empezara con 60 minutos y luego bajara a 43 minutos, con una demanda estimada de 57 mil pasajeros diarios.

      El Tren Felipe Ángeles ha registrado 10 incidentes en el lapso reportado y, de acuerdo con la información obtenida por transparencia, ocurrieron en la vía troncal dentro de las instalaciones del Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán, tramo por el que tiene que circular al compartir vía. Los incidentes ocurrieron entre el 2 de mayo y el 9 de septiembre.

      El primero sucedió seis días después de la inauguración, el 2 de mayo, con un "UT 23 fallo en baterías y queda inhabilitado en el PK 7+900-8+200 (en la interestación Tlalnepantla-Lechería), aproximadamente dos horas".

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