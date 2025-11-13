logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Fotogalería

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

El Tren Maya aún enfrenta 51 litigios

Por El Universal

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
El Tren Maya aún enfrenta 51 litigios

Ciudad de México.- A casi dos años de su construcción, el Tren Maya, la obra emblemática del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no ha logrado superar los pleitos legales y enfrenta 51 litigios vigentes.

De acuerdo con información de la Coordinación General Jurídica y de lo Contencioso del Tren Maya, S.A. de C.V., a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se mantienen vigentes 12 juicios de amparo por expropiaciones y asuntos en materia ambiental, tres juicios de nulidad que denuncian la terminación anticipada de contratos y negativas de pago, así como una inconformidad por el valor del avalúo de un predio por donde pasa el tren.

De igual forma, se encuentra vigente un juicio civil en materia ambiental derivado de la construcción del Tren Maya, el cual fue notificado a la autoridad militar desde el pasado 7 de agosto.

La megaobra enfrenta 31 juicios laborales, que fueron interpuestos por personas que trabajaron en la obra y denuncian despidos injustificados y/o responsabilidad patronal solidaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hasta ahora, y a pesar de la infinidad de litigios que el gobierno federal ha enfrentado para defender la megaobra, no existe una cifra pública y desglosada que precise cuánto dinero le han costado al Estado mexicano los litigios.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En marcha, el Operativo Sable
En marcha, el Operativo Sable

En marcha, el Operativo Sable

SLP

El Universal

Operación contra la organización Los Cromo, que busca apoderarse del Corredor Interoceánico

IP racionará el gas LP
IP racionará el gas LP

IP racionará el gas LP

SLP

El Universal

CS: No se reprime la libertad de expresión
CS: No se reprime la libertad de expresión

CS: No se reprime la libertad de expresión

SLP

El Universal

La presidenta llama a los medios de comunicación a abrirse al debate, “igual que el gobierno”

Cañeros levantan plantón
Cañeros levantan plantón

Cañeros levantan plantón

SLP

El Universal

Líderes y productores logran un acuerdo con la Sader