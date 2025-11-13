El Tren Maya aún enfrenta 51 litigios

Ciudad de México.- A casi dos años de su construcción, el Tren Maya, la obra emblemática del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no ha logrado superar los pleitos legales y enfrenta 51 litigios vigentes.

De acuerdo con información de la Coordinación General Jurídica y de lo Contencioso del Tren Maya, S.A. de C.V., a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se mantienen vigentes 12 juicios de amparo por expropiaciones y asuntos en materia ambiental, tres juicios de nulidad que denuncian la terminación anticipada de contratos y negativas de pago, así como una inconformidad por el valor del avalúo de un predio por donde pasa el tren.

De igual forma, se encuentra vigente un juicio civil en materia ambiental derivado de la construcción del Tren Maya, el cual fue notificado a la autoridad militar desde el pasado 7 de agosto.

La megaobra enfrenta 31 juicios laborales, que fueron interpuestos por personas que trabajaron en la obra y denuncian despidos injustificados y/o responsabilidad patronal solidaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hasta ahora, y a pesar de la infinidad de litigios que el gobierno federal ha enfrentado para defender la megaobra, no existe una cifra pública y desglosada que precise cuánto dinero le han costado al Estado mexicano los litigios.