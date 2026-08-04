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Estados Unidos devuelve a México tres piezas arqueológicas tras investigación

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cultura coordinan la devolución de bienes culturales a México.

Por El Universal

Agosto 04, 2026 05:50 p.m.
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Estados Unidos devuelve a México tres piezas arqueológicas tras investigación
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 4 (EL UNIVERSAL).- Como resultado del diálogo internacional con la intención de recuperar el patrimonio cultural, Estados Unidos alista la devolución a México se tres piezas arqueológicas.

      SRE y Cultura coordinan devolución de piezas arqueológicas

      La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Cultura dieron a conocer que los objetos que forman parte de la identidad de la nación mexicana estaban vinculados a una investigación penal.

      La devolución, indicaron estas dependencias a cargo de Roberto Velasco Álvarez y Claudia Curiel de Icaza, se concretó el pasado 15 de julio, con la entrega de los bienes al consulado general de México en Nueva York.

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      "Cada objeto se vinculaba a una investigación penal, coordinada por la Unidad de Tráfico de Antigüedades, de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, en Nueva York", detallaron.

      Detalles confirmados sobre las piezas arqueológicas

      Explicaron que el primer objeto corresponde a una figura antropomorfa de estilo Ixtlán del Río, modelada en barro, con aplicación de pastillaje, pintura e incisión, de 91 centímetros de altura: "Representa a un guerrero ataviado con yelmo, arracadas, ajorcas y coraza, quien sujeta una lanza sobre el hombro".

      La figura, asociada a la tradición Tumbas de Tiro del occidente de México, elaborada entre los años 100 a.C. y 600 d.C, formaba parte de la colección del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

      "Su restitución fue posible a partir de investigaciones de la Fiscalía de Distrito de Manhattan, y a instancias del propio recinto, al cual se agradece su ética y responsabilidad institucional", se precisó.

      El segundo bien patrimonial es un cajete de piedra que, por su morfología, se determina que procede de la región central del territorio que hoy ocupa Guerrero, y se sitúa cronológicamente entre los años 300 y 900 d.C.

      La tercera pieza es una navajilla prismática, elaborada en obsidiana mediante las técnicas de presión y percusión, ejemplo de la industria lítica desarrollada a lo largo de la época prehispánica en territorio mesoamericano.

      INAH realiza dictámenes arqueológicos y próximos pasos

      De acuerdo con Cultura y Relaciones Exteriores, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) llevaron a cabo los dictámenes arqueológicos por medio de una "cuidadosa revisión técnica" y concluyeron que los bienes son de origen prehispánico y, por tanto, son propiedad de la nación mexicana, en términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

      Las piezas permanecen en el consulado de México en Nueva York y próximamente serán enviadas a la Consultoría Jurídica de la SRE, en la Ciudad de México, vía valija diplomática, para su entrega oficial al INAH.

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