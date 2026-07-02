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"Checo" Pérez y Russell querían ir juntos al México vs Inglaterra

El partido y el Gran Premio coinciden en horario, dificultando la asistencia de ambos pilotos.

Por El Universal

Julio 02, 2026 01:04 p.m.
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Checo Pérez y Russell querían ir juntos al México vs Inglaterra
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      Este domingo la Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México y nadie quiere perderse la oportunidad de vivir este partido histórico, ni siquiera Sergio "Checo" Pérez, piloto de Cadillac en la Fórmula 1.


      Hace unos días, en entrevista con la F1, el piloto mexicano lamentó no haber podido asistir al partido entre México y Corea del Sur en Guadalajara, tierra que vio nacer al volante de Cadillac; sin embargo, mencionó que si el Tri vencía a Ecuador, vendría al país para asistir al Coloso de Santa Úrsula.

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      "Fue muy triste, intenté ir pero fue difícil encontrar la manera, pero si avanzamos definitivamente iré, porque sería nuevamente en Ciudad de México, así que tendré que ir", mencionó "Checo", que estaba junto al piloto inglés George Russell.
      "Estábamos hablando de eso hace rato", mencionó el piloto de Mercedes, cuando "Checo" lo interrumpió y dijo "quizás es contra Inglaterra, de hecho", a lo que Russell respondió: "entonces me subo al avión y me voy contigo".
      Sin embargo, lo que Pérez y Russell parecen haberse olvidado, es que este domingo a las 8:00 horas (horario Ciudad de México), ambos tendrán que estar presentes en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Si bien el partido es a las 18:00 horas, tiempo de México, parece inviable que puedan asistir al partido.

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