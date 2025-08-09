En Hermosillo, con calor y sin energía eléctrica

Hermosillo, Son.- “No aguantamos; vivimos, literal, un infierno”, expresó con impotencia Margarita, residente del fraccionamiento Puerta Real. En su familia hay un bebé de cinco meses y un adulto mayor enfermo, quienes resistieron un apagón eléctrico prolongado de dos días, en medio de una ola de calor con sensación térmica de 51 grados.

En los últimos días se han registrado las explosiones de varios transformadores de la Comisión Federal de Electricidad en la capital del estado debido al sobrecalentamiento por las altas temperaturas, afectando a miles de familias por los constantes bajones de energía y apagones que en algunos casos se prolongan hasta 72 horas.

Las altas temperaturas, además de las fallas eléctricas, han llevado a familias a dormir en los porches de sus casas. Se acuestan bajo los árboles a la intemperie para resistir el calor sin aire acondicionado o un abanico.

Los afectados describen la situación como desesperante pues se han deteriorado no sólo en los aspectos físico y emocional, sino también económico, debido a que han perdido alimentos, aparatos eléctricos, refrigeradores, así como su ingreso económico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ignacio Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios, calificó a la CFE de omisa y negligente por no garantizar el servicio a la población. “Es un tema de vida o muerte”, sentenció.

“Es un tema muy grave, muy delicado (...) no tener electricidad aquí en Hermosillo derivado de las altas temperaturas. Es una línea muy delgada entre la vida y la muerte, sobre todo de personas más vulnerables, hablamos de personas enfermas, personas adultas, niños, niñas. Es un tema muy serio que se debe de atender urgentemente”, afirmó.