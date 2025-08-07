En más de quince estados recluta a menores el C.O.

CIUDAD DE MÉXICO.- Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México y Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Morelos son las entidades proclives al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA) por parte de los más de 50 cárteles del narcotráfico que existen en el país, entre los que destacan el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y escisiones de la organización criminal de los Beltrán Leyva, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Otras entidades que también son proclives al reclutamiento de menores de edad son Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

El “Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México” explica que en México no está tipificado el reclutamiento y el uso de niñas, niños y adolescentes para en actividades delictivas.

Por ello, la dependencia propone realizar reformas al Código Penal Federal y la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños, para tipificar el reclutamiento de NNA a quien invite, colabore, someta o facilite el reclutamiento a cualquier persona menor de edad.

Expone que los NNA reclutados y utilizados para fines delictivos por parte de la delincuencia organizada y o de los grupos delictivos regularmente conlleva a que los menores de edad sean desaparecidos, pierdan la libertad, dignidad e integridad e incluso hasta su vida llevando con ello la descomposición del tejido social.

El documento detalla que de los 6 a los 12 años de edad, los y las menores de edad son empleados por el crimen organizado como mensajeros, convencer a otros menores a dedicarse a actividades delictivas, al robo sin violencia, al “halconeo” y al transporte de estupefacientes.