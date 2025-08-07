logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

En más de quince estados recluta a menores el C.O.

Los utilizan para diversas actividades delictivas, desde halconeo hasta sicariato

Por El Universal

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
A
En más de quince estados recluta a menores el C.O.

CIUDAD DE MÉXICO.- Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México y Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Morelos son las entidades proclives al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA) por parte de los más de 50 cárteles del narcotráfico que existen en el país, entre los que destacan el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y escisiones de la organización criminal de los Beltrán Leyva, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Otras entidades que también son proclives al reclutamiento de menores de edad son Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

El “Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México” explica que en México no está tipificado el reclutamiento y el uso de niñas, niños y adolescentes para en actividades delictivas.

Por ello, la dependencia propone realizar reformas al Código Penal Federal y la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños, para tipificar el reclutamiento de NNA a quien invite, colabore, someta o facilite el reclutamiento a cualquier persona menor de edad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Expone que los NNA reclutados y utilizados para fines delictivos por parte de la delincuencia organizada y o de los grupos delictivos regularmente conlleva a que los menores de edad sean desaparecidos, pierdan la libertad, dignidad e integridad e incluso hasta su vida llevando con ello la descomposición del tejido social.

El documento detalla que de los 6 a los 12 años de edad, los y las menores de edad son empleados por el crimen organizado como mensajeros, convencer a otros menores a dedicarse a actividades delictivas, al robo sin violencia, al “halconeo” y al transporte de estupefacientes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Joven motociclista se vuelve viral al ayudar a ambulancia en Monterrey
Joven motociclista se vuelve viral al ayudar a ambulancia en Monterrey

Joven motociclista se vuelve viral al ayudar a ambulancia en Monterrey

SLP

El Universal

El video de un motociclista ayudando a una ambulancia en Monterrey se hace viral en redes sociales.

Me espiaron en mis vacaciones: AMLB
Me espiaron en mis vacaciones: AMLB

Me espiaron en mis vacaciones: AMLB

SLP

El Universal

Karina Barreras suma casi 5 mdp a bienes
Karina Barreras suma casi 5 mdp a bienes

Karina Barreras suma casi 5 mdp a bienes

SLP

El Universal

Pavlovich, embajadora de México en Panamá
Pavlovich, embajadora de México en Panamá

Pavlovich, embajadora de México en Panamá

SLP

El Universal