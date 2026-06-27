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Colima, el más violento para mujeres; le siguen Morelos y Guanajuato

Cuatro mujeres fueron asesinadas diariamente en el país durante mayo pasado

Por El Universal

Junio 27, 2026 03:40 p.m.
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Colima, el más violento para mujeres; le siguen Morelos y Guanajuato
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      En promedio, cuatro mujeres fueron asesinadas diariamente en el país durante el mes mayo pasado, que sumó un total de 129 víctimas, según el reporte de Violencia contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

      De enero a mayo de 2026, suman al menos 658 mujeres víctimas de homicidio doloso, la mayoría de entre 30 y 60 años, indica el informe elaborado con base en las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías o procuradurías estatales.

      Colima se mantiene como el estado del país más violento para las mujeres con 9.7 víctimas por cada 100 mil habitantes, seguido de Morelos, 3.5; Guanajuato, 2.6; Guerrero, 2.4; Baja California, 2.1; Tabasco, 2.0.

      En números absolutos, Guanajuato es primer lugar con 88 mujeres asesinadas en los primeros cinco meses del año, de acuerdo con el reporte mensual. Le siguen Guerrero, 46; Baja California, 44; Michoacán, 41; Colima, 38; Morelos, 38; Puebla, 34; Veracruz, 34; Jalisco, 33; Estado de México, 33.

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      Las 129 mujeres asesinadas en mayo representan la cifra más baja de lo que va del año.

      Sin embargo, en ese mismo mes se reportan 306 mujeres víctimas de homicidio culposo en el país, la cifra más alta de 2026.

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