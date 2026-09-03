Niega Sara Rocha que el PRI sea débil pese a baja militancia

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Pese a que el PRI es el partido con menos militantes en San Luis Potosí, con apenas mil 859 afiliaciones válidas ante el Instituto Nacional Electoral (INE), su dirigente estatal, Sara Rocha Medina, rechazó que esto signifique un debilitamiento del partido y aseguró que todavía faltan registros por contabilizar.

De acuerdo con el padrón de afiliación aprobado por el INE con corte al 31 de agosto, el PRI es el único de los seis partidos nacionales con menos de 3 mil militantes en la entidad. En contraste, Morena registra 222 mil 151 afiliaciones válidas y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 191 mil 161.

Rocha Medina sostuvo que la cifra actual no refleja el número real de personas que se han incorporado al tricolor bajo la dirigencia que encabeza, pues afirmó que el Comité Estatal comenzó el proceso "de cero" y que aún existen registros enviados a través de la plataforma del INE que no han sido dados de alta.

"Al INE aún le falta que nos dé de alta a muchos que ya mandamos en plataforma y espero que se resuelva pronto", señaló la priista. También aseguró que el partido continúa afiliando personas en los municipios y que la situación no representa una preocupación para su dirigencia.

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La presidenta estatal del PRI también insistió en construir una coalición entre partidos de oposición para las próximas elecciones federales. Dijo que estaría dispuesta a ir en alianza con el PVEM y llamó a Movimiento Ciudadano a sumarse para buscar que Morena no conserve la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado.