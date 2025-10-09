Vuelven los seis activistas
Entre “¡vivas!” y con flores fueron recibidos los mexicanos
Ciudad de México.- Los seis activistas mexicanos de la Flotilla Global Sumud aterrizaron este miércoles en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México en un vuelo procedente de Turquía, y denunciaron maltrato y “torturas” tras ser arrestados por el ejército israelí el pasado 1 de octubre cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
“Estuvimos en la entraña del monstruo, y como me dijo uno de los policías en la cárcel, esto es de cinco estrellas (refiriéndose a la prisión) (…). Aun así, era suficientemente violento y sufrimos tortura psicológica y física”, afirmó Sol González Eguía.
“Fue un acto ilegal, nosotros no éramos prisioneros y quiero que eso quede claro, fuimos personas secuestradas, llevadas, encerradas y aisladas obligadamente. Aun así, sabemos que el pueblo palestino no sufre ni el 10 % de eso”, agregó.
En la terminal 1 del aeropuerto de Ciudad de México, los mexicanos se encontraron con sus familias, activistas y una gran afluencia de medios de comunicación a las 8:35 hora local tras una reunión con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, en la que se les realizó una revisión médica y el trámite migratorio, según informó la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).
“Nunca rompieron nuestro espíritu, nunca tuvimos miedo y aquí está el ejemplo de estos compañeros que nunca perdieron el buen humor, nunca perdieron la causa, la misión y seguimos hablando de Gaza”, subrayó Carlos Pérez Osorio.
“Le pido una disculpa al pueblo palestino por no haber llegado a tiempo y es una pinche desesperación el no haber podido llegar como quisiéramos a Gaza con ayuda humanitaria”, señaló Arlín Medrano Guzmán, otra de las mexicanas repatriadas.
