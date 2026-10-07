Sheinbaum coincide con AMLO sobre acciones de Estados Unidos

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo coincidió con el expresidente Andrés Manuel López Obrador en que diversas acciones de Estados Unidos hacia México han sido injerencistas, aunque señaló que, a diferencia de su antecesor, debe cuidar la relación diplomática con ese país.

Sheinbaum reconoce injerencia de Estados Unidos pero cuida relación diplomática

Al ser cuestionada sobre los señalamientos que López Obrador hace en su nuevo libro "Pueblo", respecto a la actuación de agencias estadounidenses en México, las acusaciones contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, y la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, Sheinbaum Pardo reconoció que comparte la postura de que ha existido injerencia de Estados Unidos en asuntos nacionales.

"Yo lo he planteado en muchas ocasiones que considero que muchas de las acciones que se han tomado son injerencistas", afirmó.

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La presidenta señaló que incluso ha expresado esta posición públicamente y recordó que lo hizo ante el pueblo de México durante un acto en el Monumento a la Revolución.

Sin embargo, la Presidenta subrayó que debe mantener una posición institucional y cuidar la relación con Estados Unidos.

"Yo tengo que ser muy cuidadosa, porque soy presidenta y tengo que cuidar la relación con Estados Unidos. Y con todo el mundo. El presidente López Obrador, pues ya dejó la Presidencia, él puede hablar más", explicó.

Interpretación de Sheinbaum sobre captura de "El Mayo" Zambada

Sobre el capítulo de "Pueblo" en el que López Obrador aborda la captura de "El Mayo" Zambada, la Mandataria consideró que vale la pena leer la interpretación que hace el expresidente sobre la operación realizada en Estados Unidos.

"Es muy interesante esta página donde habla de la captura del Mayo Zambada. Muy interesante la interpretación que hace el presidente López Obrador. Vale la pena leerlo", señaló.

Sheinbaum sostuvo que su gobierno seguirá señalando los casos en los que considere que existe injerencia, pero insistió en que esto debe hacerse sin romper la relación diplomática.

"Cuando sé que hay injerencia, lo digo sin problema. Pero también tengo que buscar mantener una relación diplomática. Y cuando no estamos de acuerdo, lo decimos. Y hay un principio básico: el respeto a nuestra soberanía", indicó.

Señalamientos sobre agencias estadounidenses y crimen organizado

En cuanto a los señalamientos del expresidente sobre la comunicación que habrían mantenido agencias estadounidenses con integrantes del entorno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, la titular del ejecutivo federal pidió diferenciar los hechos comprobables de las interpretaciones que se hagan a partir de ellos.

Explicó que López Obrador no afirma directamente que hubiera agentes estadounidenses encubiertos negociando con los hijos del capo, sino que refiere que existió comunicación.

Como ejemplo de hechos documentados, mencionó que integrantes de la familia de uno de los hijos de "El Chapo" fueron recibidos por autoridades estadounidenses en la frontera.

La presidenta también sostuvo que existen documentos desclasificados de agencias estadounidenses que muestran intervenciones en asuntos mexicanos. Puso como ejemplo información recientemente difundida sobre la participación de una agencia estadounidense en el movimiento estudiantil de 1968.

"Hay libros y libros, y libros, documentos, documentos, documentos que se han abierto de las propias agencias que lo muestran", afirmó.