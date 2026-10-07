Sheinbaum defiende proyecto Amigo LNG en Guaymas, Sonora

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el gobierno federal cedió 36 hectáreas para la operación de la compañía Amigo LNG en Guaymas, Sonora, y ante reclamos de activistas por su impacto ambiental, la presidenta Claudia Sheinbaum justificó que se trata de un proyecto que fue aprobado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum explica aprobación y beneficios del proyecto Amigo LNG

"Se le otorga la manifestación de impacto ambiental con el presidente López Obrador, tanto este como el de Puerto Libertad, los dos están autorizados desde que nosotros llegamos al gobierno. Son acuerdos que permiten la exportación de gas desde Estados Unidos a Asia, Estados Unidos solicitó en su momento a través de estas empresas realizar estos proyectos", dijo.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 7 de octubre, la mandataria federal fue cuestionada sobre los beneficios para la soberanía energética para México, a pesar de que este se trata de un proyecto de Estados Unidos para exportar gas natural licuado a otros países. A lo que respondió que el proyecto Amigo LNG no inició en su administración.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Se consideró en su momento que tenía, aún cuando es gas de exportación, una ventaja, en términos de soberanía, que es el almacenamiento de gas natural en el país, que en su momento podría ser utilizado para México. Son proyectos que vienen de hace tiempo que fueron autorizados y que tienen el objetivo de apoyar estos proyectos, así lo recibimos nosotros y así se han seguido desarrollando", contestó.

Rechazo de activistas y postura de la ONU sobre megaproyectos de gas fósil

Desde hace meses, organizaciones civiles y activistas ambientalistas han demostrado su rechazo ante megaproyectos de gas fósil licuado en el Golfo de California. Incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación ante la imposición de las terminales Saguaro Energía, Vista Pacífico, AMIGO LNG y GNL Cosalá, pues no tomaron en cuenta los reclamos de las comunidades y sus efectos para la salud y el medio ambiente.

Por otro lado, Sheinbaum Pardo indicó que tras el fallo a favor del gobierno mexicano ante Vulcan Materials Company por el daño ambiental que provocó en Quintana Roo (y en el que se acordó el pago de 17 millones de dólares para resarcir los daños), autoridades sigue en "pláticas" con la empresa estadounidense para que esta pueda terminar sus actividades en el territorio.

"Y hay pláticas para ver bajo qué condiciones se podría sacar ese material y qué pedimos nosotros: la remediación de esa zona, la remediación ambiental y la otra, el puerto, que nos interesa que no solo en este momento, pues no se está usando. Es un puerto de altura muy importante para el sureste, que lo que nos interesa a nosotros es que no solo sea para Vulcan, sino que pueda utilizarse para otros beneficios. Entonces, no avanzamos todavía mayormente en eso, pero en esas pláticas estamos", señaló.

Evaluación del Sistema Hidroeléctrico Necaxa y próximos pasos

Sobre el proyecto conocido como Sistema Hidroeléctrico Necaxa en la presa Necaxa y dirigido por la empresa transnacional portuguesa Mota-Engil, Sheinbaum Pardo señaló que todavía no está aprobado y se sigue evaluando su impacto ambiental y económico para almacenar energía.