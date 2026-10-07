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¿Se extraña al "Vasco"? Critican al Tricolor y Márquez en redes

La derrota ante Chile generó críticas y memes en redes sociales contra jugadores y cuerpo técnico.

Por El Universal

Octubre 07, 2026 01:10 p.m.
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¿Se extraña al Vasco? Critican al Tricolor y Márquez en redes
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana, ya con Rafael Márquez en el banquillo, se presentó en la Fecha FIFA de septiembre-octubre sin conseguir la victoria.

      Selección Mexicana sin triunfos en la Fecha FIFA

      Fueron cuatro partidos sin triunfo y ayer martes, frente a la Selección de Chile hiló una derrota más. Preocupación, críticas, burlas y memes fue como concluyó este arranque de era con el "Káiser".

      Reacciones y próximos compromisos

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      Entre recuerdos de Javier Aguirre, duras críticas hacia los jugadores y burlas para Rafa Márquez, fueron la línea de las reacciones que corrieron por las redes sociales luego de caer (0-2) ante el equipo chileno.

      El siguiente compromiso ya será oficial para Rafael Márquez, serán los cuartos de final de la Concacaf Nations League, ante la Selección de Jamaica.

      ¿Cómo le fue a la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA?

      El Tricolor ya con Rafael Márquez al frente disputó cuatro partidos en esta Fecha FIFA de septiembre-octubre y se fue sin ganar.

      México 1-1 Colombia/ Baltimore

      México 1-1 Perú/ Nueva Jersey

      México 0-3 Estados Unidos/ Arizona

      México 0-2 Chile/ Los Ángeles

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