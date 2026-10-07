¿Se extraña al "Vasco"? Critican al Tricolor y Márquez en redes
La derrota ante Chile generó críticas y memes en redes sociales contra jugadores y cuerpo técnico.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana, ya con Rafael Márquez en el banquillo, se presentó en la Fecha FIFA de septiembre-octubre sin conseguir la victoria.
Selección Mexicana sin triunfos en la Fecha FIFA
Fueron cuatro partidos sin triunfo y ayer martes, frente a la Selección de Chile hiló una derrota más. Preocupación, críticas, burlas y memes fue como concluyó este arranque de era con el "Káiser".
Reacciones y próximos compromisos
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Entre recuerdos de Javier Aguirre, duras críticas hacia los jugadores y burlas para Rafa Márquez, fueron la línea de las reacciones que corrieron por las redes sociales luego de caer (0-2) ante el equipo chileno.
El siguiente compromiso ya será oficial para Rafael Márquez, serán los cuartos de final de la Concacaf Nations League, ante la Selección de Jamaica.
¿Cómo le fue a la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA?
El Tricolor ya con Rafael Márquez al frente disputó cuatro partidos en esta Fecha FIFA de septiembre-octubre y se fue sin ganar.
México 1-1 Colombia/ Baltimore
México 1-1 Perú/ Nueva Jersey
México 0-3 Estados Unidos/ Arizona
México 0-2 Chile/ Los Ángeles
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"Me siento muy orgullosa de pertenecer a ese movimiento", señaló