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Con patrullajes terrestres y aéreos, autoridades de Nuevo León reforzarán desde este miércoles la seguridad en las rutas que conectan con Estados Unidos, ante el incremento previsto en la circulación de viajeros por el Día de Acción de Gracias y el Black Friday.

Acciones de la autoridad

El secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, informó que el dispositivo busca proteger tanto a los mexicanos que cruzarán la frontera para realizar compras como a los connacionales que aprovecharán los días festivos para visitar a sus familias.

En el despliegue participarán elementos de cuatro divisiones de Fuerza Civil, en coordinación con la Guardia Nacional, quienes mantendrán presencia en las carreteras a Nuevo Laredo y La Gloria-Colombia, además de casetas de peaje.

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Escamilla sugirió a los viajeros utilizar el puente internacional Colombia y recordó que existen seis paraderos seguros donde podrán descansar, adquirir alimentos y cargar combustible.

Cronología del caso

El funcionario adelantó que el próximo 5 de diciembre comenzará una segunda estrategia de seguridad, enfocada en prevenir delitos durante las compras y celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

"Se va a incrementar la vigilancia, se van a suspender permisos y vamos a tener operaciones conjuntas a partir del 5 de diciembre con presencia en las carreteras, en centros comerciales y en los demás puntos de afluencia", declaró.

El anuncio se realizó al término de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por el gobernador Samuel García Sepúlveda.

Durante la reunión, las autoridades reportaron que, en los últimos 28 días, el robo de vehículos disminuyó 26 por ciento; el robo a vivienda, 24 por ciento, y el robo a personas, seis por ciento, respecto al periodo inmediato anterior.

Asimismo, el Gobierno estatal informó que Nuevo León registra un promedio de 0.6 homicidios diarios, el indicador más bajo reportado en lo que va de 2026.