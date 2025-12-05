EU le revoca la visa a edil de San Felipe, BC

Ciudad de México.- El alcalde del municipio de San Felipe, Baja California, José Luis Dagnino López, informó durante la madrugada de este jueves que el gobierno de los Estados Unidos le revocó su visa de turista el 2 de diciembre, luego de realizar un “trámite” de ingreso al país.

En una publicación en su cuenta de Facebook, Dagnino López, de Morena, precisó que fue notificado de la revocación de la visa sin una “explicación o motivo” por parte de las autoridades estadounidenses.

“Es importante precisar que, hasta este momento, no he recibido información oficial sobre la causa o el motivo que llevó a las autoridades estadounidenses a tomar esta decisión, similar a lo sucedido con diversos actores públicos en el país y en nuestro estado”, afirmó el presidente municipal sobre la revocación de este documento a casi medio centenar de políticos y funcionarios mexicanos por parte de la administración de Trump.

Dagnino López reiteró su compromiso con “la legalidad, la transparencia y la responsabilidad pública”, por lo que explicó que se “encuentra realizando las gestiones necesarias para conocer el origen de esta determinación” y “proceder conforme a lo que establecen las leyes y los procesos diplomáticos”.

