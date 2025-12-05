logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Fotogalería

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

EU le revoca la visa a edil de San Felipe, BC

Por EFE

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
EU le revoca la visa a edil de San Felipe, BC

Ciudad de México.- El alcalde del municipio de San Felipe, Baja California, José Luis Dagnino López, informó durante la madrugada de este jueves que el gobierno de los Estados Unidos le revocó su visa de turista el 2 de diciembre, luego de realizar un “trámite” de ingreso al país.

En una publicación en su cuenta de Facebook, Dagnino López, de Morena, precisó que fue notificado de la revocación de la visa sin una “explicación o motivo” por parte de las autoridades estadounidenses.

“Es importante precisar que, hasta este momento, no he recibido información oficial sobre la causa o el motivo que llevó a las autoridades estadounidenses a tomar esta decisión, similar a lo sucedido con diversos actores públicos en el país y en nuestro estado”, afirmó el presidente municipal sobre la revocación de este documento a casi medio centenar de políticos y funcionarios mexicanos por parte de la administración de Trump.

Dagnino López reiteró su compromiso con “la legalidad, la transparencia y la responsabilidad pública”, por lo que explicó que se “encuentra realizando las gestiones necesarias para conocer el origen de esta determinación” y “proceder conforme a lo que establecen las leyes y los procesos diplomáticos”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En Culiacán, incendian y disparan a varios inmuebles
En Culiacán, incendian y disparan a varios inmuebles

En Culiacán, incendian y disparan a varios inmuebles

SLP

El Universal

La capital sinaloense registró otra jornada violenta

Ponen en duda feria de Chilpancingo
Ponen en duda feria de Chilpancingo

Ponen en duda feria de Chilpancingo

SLP

El Universal

Aumentan 5.2% casos de GBG
Aumentan 5.2% casos de GBG

Aumentan 5.2% casos de GBG

SLP

El Universal

En 11 días se dispararon los contagios, en medio de pocos recursos para sanidad animal

Caen 4 generadores de violencia en Zacatecas
Caen 4 generadores de violencia en Zacatecas

Caen 4 generadores de violencia en Zacatecas

SLP

El Universal