EU no enviará tropas a México: C. Sheinbaum

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que haya algún riesgo de que militares estadounidenses vayan a invadir territorio mexicano, tras afirmar que la orden ejecutiva firmada por Trump para autorizar al Pentágono atacar a los cárteles sólo es en la Unión Americana.

En conferencia de prensa, la mandataria mexicana respondió a la publicación de “The New York Times” en el sentido de que el presidente estadounidense ya habría firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los cárteles de la droga, de acuerdo con fuentes familiarizadas.

En este sentido, la presidenta Sheinbaum Pardo dio a conocer que fueron informados previamente de la firma de esta orden ejecutiva del presidente Trump, pero se les aseguró que no tenía nada que ver en que participarán militares estadounidenses en territorio mexicano.

Aseguró que su gobierno colabora y coopera con el de Estados Unidos, pero recalcó que está descartado que vaya a haber alguna invasión estadounidense.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“No tiene nada que ver con el territorio mexicano, tiene que ver con su país. No tiene que ver con nuestro territorio. Es al interior de Estados Unidos, exactamente”, aseguró la presidenta.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado (…) no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio”, insistió.

Este viernes, el periódico “The New York Times” reveló que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, había ordenado al Pentágono atacar a los cárteles de la droga que su administración ha considerado organizaciones terroristas.

De acuerdo con las fuentes del medio, una orden firmada en secreto por Trump “proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles”.

La Cancillería declaró que México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses en territorio nacional; además, que hay coordinación con Estados Unidos en seguridad, con respeto a las soberanías.