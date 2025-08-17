EU pone precio a Iván Archivaldo

logo pulso
Fotogalería

Nacional

Por El Universal

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) publicó una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

En un mensaje en X, ICE recuerda que Iván Archivaldo “y sus hermanos tomaron el control de la facción de El Chapo del Cártel de Sinaloa, y a pesar de su mirada ardiente, este matón debe ser considerado armado y peligroso”.

Añade que “si tiene información, comuníquese con Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE al 520-335-7315”.

Las autoridades estadounidenses acusan a Ovidio, a Joaquín y a sus medio hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar (estos dos últimos en libertad) de liderar desde 2016, cuando fue detenido su padre, el Cártel de Sinaloa, designado por el gobierno de Donald Trump como “organización terrorista”.

Asimismo, el ICE también mantiene vigente una recompensa de 10 millones de dólares por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, igualmente señalado por tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Los cuatro hijos varones de El Chapo Guzmán ganaron notoriedad desde 2015, primero en su calidad de narcojuniors al dejar ver en redes sociales su ostentoso nivel de vida; pero después adquirieron más influencia en la organización al grado de encabezar el tráfico de drogas sintéticas al amparo de toda la estructura del Cártel de Sinaloa.

A raíz de la detención de su padre y su extradición a Estados Unidos, Los Chapitos tomaron el control de una facción de la organización que entró en pugna con la que lidera Ismael El Mayo Zambada, lo que ha traído una de las disputas más cruel entre grupos criminales en México.

En julio pasado, Ovidio se declaró culpable de cargos de narcotráfico ante la justicia de Estados Unidos.

