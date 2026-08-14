Sheinbaum responde a informe de evasión de aranceles en México

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Hemos demostrado a Estados Unidos que no hay ningún esquema de triangulación de mercancías chinas, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum tras presentarse un informe de la Casa Blanca.

En su conferencia mañanera de este viernes 14 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que se está en comunicación con el Departamento del Comercio de Estados Unidos, así como con el representante comercial Jamieson Greer.

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"Este planteamiento que hace de que hay triangulación, les hemos demostrado en varias ocasiones que no es así. Hay mercancía que llega, tiene aquí un valor agregado y después se exporta dentro de la ley", explicó.La Mandataria federal comentó que el año pasado se aprobó en el Congreso un aumento a los aranceles de mercancía de países que no tienen tratado comercial con México."Por razones, además del Plan México, nosotros creemos que muchas cosas las podemos fabricar aquí, que no se requiere que vengan de fuera. Estados Unidos ha planteado, por ejemplo, que haya más reglas de origen; o sea, que más cosas que de las que exportamos se fabrique más en México y más en Estados Unidos."Y les hemos dicho que estamos de acuerdo, que hay que ajustar nada más el tiempo para que ocurra. Pero realmente este esquema de triangulación no es tal como ellos lo están planteando", abundó Sheinbaum Pardo.De acuerdo con el informe "The Great Transshipment Scam: Rise, Scope, and Costs" (La Gran Estafa del Transbordo: Origen, Alcance y Costos), expone esquemas de triangulación de mercancías para evadir aranceles estadounidenses.Señala reetiquetado, cambio de empaque, refacturación, alteración de documentos e incluso declaraciones falsas.