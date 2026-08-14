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Camiones de la Fenapo cobrarán más a medianoche

El costo adicional para el transporte urbano se definirá este viernes, informó la SCT

Por Rubén Pacheco

Agosto 14, 2026 03:17 p.m.
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Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      Próximamente se definirá cuál será la tarifa especial aplicable para el transporte colectivo urbano, que brinda servicio a la Feria Nacional Potosina (Fenapo) después de las 00:00 horas, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado. 

      Explicó que la cuota vigente hasta antes de las 12 de la noche corresponde a 13.50 pesos, sin embargo, después de este horario la dependencia estatal autorizó un costo adicional todavía no establecido.

      Refirió que este viernes quedaría regularizada la tarifa aplicable durante el evento ferial que concluye el próximo 30 agosto. "Entendemos la parte de que en horarios fuera de, se tiene que hacer una tarifa especial, que así también lo establece y lo prevé la ley".

      Reconoció que la SCT no ha logrado generar un acuerdo con los empresarios, porque el servicio de transporte se considera hasta las 22:00 horas y durante la Fenapo se logra ampliar hasta las 23:00 horas, es decir, se buscará que el alza preferencial sea después de las 00:00 horas.

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