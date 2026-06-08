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Nacional

Segob pide a CNTE levantar plantón

Rosa Icela Rodríguez rechazó el uso de represión y llamó a manifestarse en paz

Por Redacción

Junio 08, 2026 10:15 a.m.
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Rosa Icela Rodríguez / Foto: Archivo

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      La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, instó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a levantar el plantón que tienen en el Centro Histórico, a tres días de la inauguración del Mundial 2026.

      Exhorto de la Segob para levantar el plantón

      En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 8 de junio en Palacio Nacional, Rodríguez aseguró que "existen avances" con la CNTE para encontrar soluciones.

      "Desde el inicio de nuestras conversaciones, hemos hecho un exhorto a que haya acuerdos para levantar el plantón y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir en este mes el ciclo escolar. Y evitar también la afectación a trabajadores, a visitantes y comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México", dijo la secretaria de Gobernación.

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      Diálogo y atención a demandas del magisterio

      Rosa Icela Rodríguez explicó que el diálogo ha sido respetuoso y que las mesas de trabajo siguen: "nunca se han suspendido, por el contrario, tenemos la orden de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de tener una disposición constante para escuchar, para analizar, para atender cada uno de los planteamientos formulados por el magisterio".

      "Sin desestimar ninguna de las demandas, pero respondiendo siempre con verdad", comentó.

      Detalló la titular de la Segob que se han atendido demandas en asuntos relacionados con justicia y reparación, como casos de maestras y maestros que fueron afectados "por decisiones injustas o por hechos vinculados a violaciones de derechos humanos ocurridas antes del 2018".

      Recalcó que la Secretaría de Gobernación está con plena disposición para continuar trabajando con las maestras y los maestros de todos los estados para seguir construyendo acuerdos que contribuyan al fortalecimiento de la educación pública y la dignificación de la labor docente.

      Al rechazar que este gobierno vaya a usar la represión, Rodríguez llamó al magisterio disidente a que sus manifestaciones se desarrollen en un marco de paz y de respeto a los derechos humanos, con consideraciones hacia los derechos de los terceros.

      "El gobierno de México mantiene un compromiso irrestricto con la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas", apuntó.

      Para este día se tiene contemplado que la CNTE realice diversas protestas afuera de medios de comunicación al centro y sur de la Ciudad de México.

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