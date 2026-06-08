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La Plaza del Carmen será finalmente la sede para la transmisión gratuita de los partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 en la capital, luego de que el Ayuntamiento de San Luis Potosí comenzará desde el fin de semana con la instalación de la pantalla y la infraestructura necesaria en ese espacio del Centro Histórico.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos confirmó que la decisión ya fue tomada, pese a que originalmente se contemplaba utilizar la Plaza de los Fundadores como escenario principal de la transmisión de los partidos. El edil explicó que, aunque no ha recibido una negativa formal por escrito para ocupar ese espacio, optó por no arriesgar a la población ni a la propia plaza.

"Nos vamos a ir a transmitir de manera oficial el Mundial a la Plaza del Carmen frente al Teatro de la Paz", señaló Galindo, quien precisó que en ese lugar se proyectarán de forma gratuita los 52 encuentros programados para el torneo internacional.

La determinación ocurre después de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado descartara la Plaza de los Fundadores como sede para eventos masivos relacionados con el Mundial. La dependencia, responsable de la administración del estacionamiento subterráneo ubicado debajo de la plancha, concluyó que el sitio no reúne las condiciones estructurales necesarias para soportar concentraciones de gran afluencia.

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?? | Cambian transmisiones del Mundial a Plaza del Carmen

- En la Plaza de los Fundadores se habilitará un parque de diversiones dirigido a niñas y niños, informó el alcalde

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Pese al cambio de sede para las transmisiones deportivas, el alcalde adelantó que la Plaza de los Fundadores sí tendrá actividades paralelas durante el Mundial. Entre ellas destacó la instalación de un parque de diversiones dirigido a niñas y niños, con capacidad para recibir a varios cientos de menores acompañados por sus familias, mientras que quienes deseen seguir los encuentros de futbol deberán trasladarse a la Plaza del Carmen.