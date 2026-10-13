Exigen aclarar las detenciones en las protestas

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Guadalajara, Jal.- A más de 24 horas de la marcha para protestar contra el agua contaminada en Zona Metropolitana de Guadalajara, que terminó en un enfrentamiento entre policías antimotines y manifestantes, el gobierno de Jalisco no había transparentado la información sobre quiénes son las personas que detuvieron.

Esto entorpecía la localización de ocho personas que posiblemente estén desaparecidas ya que las autoridades estatales sólo han reconocido la captura de 39, mientras que familiares y colectivos de defensa de los Derechos Humanos documentaron 47 casos.

Hasta la tarde del lunes la Fiscalía del estado informó que fueron liberadas 31 de las 39 personas detenidas oficialmente (14 mujeres y cuatro hombres), pero seguía sin brindar información que permitiera a las familias y colectivos cruzar datos para cotejar quienes faltan; incluso, denunciaron que no se ha permitido nombrar abogados para las personas que seguían presas.

"La exigencia que hacemos el día de hoy es que brinden información pública, abierta y certera de todas las personas que están detenidas en Fiscalía para poder contrastar la información y verificar que ninguna persona detenida haya sido desaparecida o se encuentre en esa calidad", señaló Denisse Montiel Flores, codirectora del Centro de Justicia para La Paz y el Desarrollo (Cepad).

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Señaló que durante un tiempo los detenidos no estuvieron puestos a disposición de la Fiscalía sin bajo el resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública y por eso es importante contar con toda la información.

"Incluso, fue el llamado de la presidenta, de que es responsabilidad del Estado y principalmente del gobernador de dar información pública y clara sobre las personas que están detenidas", insistió Montiel Flores.

Afuera de las instalaciones de la Fiscalía, estatal en la Zona Industrial de Guadalajara, los familiares de algunos de los detenidos denunciaron irregularidades por parte de las autoridades, como uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales e incomunicación de las personas arrestadas durante más de casi 20 horas.

Además, negaron que entre las personas detenidas esté alguien que forme parte del grupo de choque, al que el gobierno del estado atribuyó la generación de la violencia durante la manifestación.