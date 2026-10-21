Protestan en el Senado contra senadora de Morena por sacrificio de perros

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Defensores de los derechos de los animales han exigido la investigación de la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, por el presunto sacrificio de más de 14 mil perros durante su gestión como presidenta municipal de Tecámac, en el Estado de México. Activistas se congregaron en las afueras del Senado para manifestar su rechazo y pedir que se esclarezca la situación de los animales que fueron sacrificados y se determinen las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados.

Los manifestantes, que portaban pancartas con mensajes que incluían "Debe pagar, ni olvido ni impunidad", así como "14,023 animales asesinados 2019-2024", denunciaron la necesidad de revocar el fuero de la senadora y someterla a juicio como a cualquier otra persona acusada de maltrato animal. Durante la protesta, se colocaron veladoras y cruces en memoria de los animales sacrificados.

La situación ha cobrado relevancia tras la difusión de un video en el que Gutiérrez Escalante admitió que se realizaron sacrificios de perros y gatos durante su administración. En el video, la senadora aseguró que esta práctica se llevó a cabo en cumplimiento de las normas oficiales. Sin embargo, también mencionó que la información en torno a estos eventos había sido distorsionada. "No lo negamos, SÍ se ha tenido que sacrificar animales, pero todo con estricto apego a la norma", afirmó.

En respuesta a consultas sobre el número de animales sacrificados, Gutiérrez Escalante reconoció que 10 mil perros fueron sometidos a esta práctica, justificando la acción bajo el argumento de que algunos de ellos habían agredido a personas, y se comprometió a presentar expedientes y documentación que respaldara estas afirmaciones.

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Ante el creciente malestar en la sociedad, los defensores de los derechos de los animales anunciaron que en un futuro cercano presentarán una propuesta para endurecer las sanciones contra quienes maltraten o sacrifiquen animales. Esta iniciativa también incluirá la solicitud de responsabilidad para los servidores públicos que ordenen tales actos.

La controversia sobre el manejo de los animales en Tecámac y la reacción de la ciudadanía resalta un creciente interés y preocupación por el bienestar animal en el contexto político actual. La situación sigue en desarrollo mientras los activistas continúan presionando por mayores garantías para la protección de los derechos de los animales.